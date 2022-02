Stoltenberg o sytuacji w Europie: To jest niebezpieczny moment

Obaj politycy dyskutowali na temat wzrostu napięcia na wschodzie Europy i możliwym konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Jak stwierdził Jens Stoltenberg, obecny czas to "niebezpieczny moment dla bezpieczeństwa europejskiego".

– Wzrasta liczebność sił rosyjskich. Czas do możliwego ataku zdaje się być coraz krótszy – wskazał sekretarz generalny NATO.

NATO jest gotowe na konflikt

Stoltenberg podkreślił, że chociaż NATO jest przygotowane na najgorsze, to jednak nadal dąży do znalezienia politycznego rozwiązania kryzysu. Po raz kolejny powtórzył zaproszenie dla Rosji do kontynuowania dialogu podczas serii spotkań w Radzie NATO-Rosja. Jednocześnie Sekretarz Generalny podkreślił, że NATO nie będzie iść na kompromis w sprawie podstawowych zasad: prawa każdego narodu do wyboru własnej drogi oraz zdolności NATO do ochrony i obrony wszystkich sojuszników.

Szef NATO z zadowoleniem przyjął propozycję Wielkiej Brytanii dotyczącą zwiększenia liczby żołnierzy, statków i samolotów w strukturze Sojuszu, co jest wyraźną demonstracją solidarności sojuszniczej w działaniu. Stoltenberg pozytywnie ocenił także zapowiedzianą wizytę Johnsona w Moskwie.

Sekretarz generalny poinformował, że na przyszłotygodniowym spotkaniu ministrów obrony NATO sojusznicy ocenią możliwości dalszego wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki, w tym możliwość utworzenia dodatkowych grup bojowych w południowo-wschodniej części Sojuszu. – Ponowna rosyjska agresja doprowadzi do większej, a nie mniejszej obecności NATO – wskazał.

Johnson w Polsce

Dziś do Polski przyleciał premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Zdaniem rzecznika rządu "wizyta Johnsona podkreśla solidarność sojuszniczą w ramach relacji dwustronnych i w NATO, w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego".

Obecnie w KPRM trwa spotkanie szefów rządów Polski i Wielkiej Brytanii. Głównym tematem rozmów - bezpieczeństwo w regionie i sytuacja wokół Ukrainy. Po spotkaniu premierzy udadzą się do siedziby 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. generała Tadeusza Kościuszki w Wesołej pod Warszawą. Tam spotkają się z brytyjskimi żołnierzami.

