Oskarżona o zbrodnie przeciwko ludzkości za cytowanie Biblii. Räsänen stanęła przed sądem

Pod koniec stycznia informowaliśmy o trwającym postępowaniu przeciwko byłej minister spraw wewnętrznych Finlandii, a obecnie parlamentarzystce, Päivi Räsänen. Została ona oskarżona o przestępstwo z nienawiści i „podżeganie etniczne”, co w fińskim kodeksie karnym podpada pod kategorię zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Grzywna i zakaz publicznych wypowiedzi dla Päivi Räsänen

W poniedziałek odbyła się ostatnia rozprawa, która będzie decydująca w sprawie polityk, której „winą” ma być cytowanie fragmentów Pisma Świętego na temat grzeszności homoseksualizmu i współautorstwo protestanckiej broszurki o tytule Mężczyzną i kobietą stworzył ich.

Prokuratura przedstawiła zarzuty, domagając się ukarania parlamentarzystki wysoką grzywną. Päivi Räsänen nie przyznała się do winy. Zarzuty usłyszał także przywódca wspólnoty luterańskiej i wydawca wspomnianej broszury, Juhana Pohjola, który również miałby zapłacić grzywnę. Kary finansowej w kwocie 10 tys. euro oskarżyciele domagają się także od wspólnoty religijnej. Oskarżyciele zażądali również zakazu publicznych wypowiedzi polityk na tematy, które stały się kanwą procesu.

Słowa Pisma Świętego „krzywdzące” dla „osób LGBT”?

Prokurator prowadzący oskarżenie wprost stwierdził, że słowa Pisma Świętego określające homoseksualizm grzechem są „uwłaczające” i „krzywdzące” dla społeczności LGBT. „Biblia nie jest stawiana tu przed sądem, ale słowa Räsänen owszem. (…) Apostoł Paweł nie staje tutaj przed sądem, ale Räsänen tak” – mówił w mowie końcowej.

Sposób prowadzenia procesu skomentował prawnik z chrześcijańskiej organizacji ADF International, Lorcán Price. „To oskarżenie o mowę nienawiści przekształciło się w teologiczny proces na temat tego, co chrześcijańskie nauka może, a czego nie może wyrażać w Finlandii. To niewiarygodne, że ten proces toczy się we współczesnym kraju europejskim, a nie w religijnej teokracji” – powiedział.

Manifestacje poparcia dla Päivi Räsänen

Przed rozprawą odbyła się tłumna manifestacja pod Ambasadą Finlandii w Budapeszcie, w której solidarność z oskarżoną parlamentarzystką wyraziło ponad 3000 Węgrów. W dniu rozprawy podobna pikieta miała miejsce pod siedzibą sądu w Helsinkach. Wyrok w sprawie zapadnie 30 marca.

„Co wymowne, choć od procesu minęły dwa dni, próżno szukać wzmianki o nim na portalach największych światowych mediów, takich jak Reuters czy BBC. Mimo że w grę wchodzi nawet pozbawienie wolności byłej minister spraw wewnętrznych i czynnej parlamentarzystki, liberalne media milczą na temat procesu, a informacji o nim możemy zaczerpnąć jedynie z lokalnych mediów fińskich, portali chrześcijańskich i konserwatywnych. Artykuł pojawił się również na portalu amerykańskiej stacji Fox News” – czytamy w portalu PCh24.pl.

