Arcybiskup Malty i "katolicy LGBT". Spotkanie w kurii metropolitalnej

Na stronie dysydenckiej organizacji New Ways Ministry (promującej zmianę nauczania Kościoła w kwestii homoseksualizmu i „transpłciowości”) odnajdujemy wiadomość o spotkaniu metropolity Malty z przedstawicielami lokalnego lobby LGBT po tym jak skarcił podległego mu księdza za „homofobiczną” wypowiedź.

Jak podaje organizacja, niegdyś katolicka Malta ma być obecnie ostoją dla ideologii LGBT, o czym świadczyć może choćby ilość podmiotów, które wzięły udział w spotkaniu. A były to Allied Rainbow Community, Drachma LGBTI, Drachma Parents Group, LGBTI+ Gozo i Malta LGBTIQ Rights Movement (MGRM).

Biskupi wrażliwi na potrzeby „katolików LGBT”

Rozmowa z abp. Charlesem Scicluną, otwarcie popierającym ideologię homoseksualno-genderową, miała przebiec „pozytywnie i swobodnie”. Aktywiści LGBT mieli okazję podzielić się opowieściami na temat swojej działalności, a „jedną z rzeczy, o których mówili, była duma”, jak relacjonuje Drachma LGBTI na swojej stronie internetowej.

Tematem rozmów byli także „katolicy LGBT”, a przy tej okazji abp Scicluna stwierdził, że Kościół powinien „odejść od języka ideologii” i okazywać szacunek poprzez powstrzymanie się od potępiania grzesznego stylu życia. „Biskupi wykazali wielką wrażliwość na potrzeby katolików LGBTIQ+ i zobowiązali się do dalszego wspierania przyjaznej przestrzeni dla wszystkich. To dwugodzinne spotkanie, które odbyło się w Kurii Arcybiskupiej we Florianie, cechowało się głębokim poczuciem synodalności, które było wyraźnie odczuwane i wyrażane przez wszystkich obecnych. Jeden aktywista był tak poruszony, że spotkanie zostało opisane jako naprawdę pocieszające i uzdrawiające doświadczenie” – opisuje Drachma.

