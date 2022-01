Cytowała Biblię nt. homoseksualizmu. Byłej minister grożą 2 lata więzienia

Päivi Räsänen to była minister spraw wewnętrznych, a obecnie parlamentarzystka w Finlandii. Z zawodu lekarka, matka pięciorga dzieci, 24 stycznia stanęła przed sądem m. in. pod zarzutem „agitacji etnicznej”, który postawił prokurator generalny. Zarzut ten wchodzi w fińskim kodeksie karnym do kategorii zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Krytyka LGBT zbrodnią przeciwko ludzkości?

Powodem oskarżenia były trzy wypowiedzi (w wywiadzie telewizyjnym, na Twitterze i w ulotce), w których polityk zacytowała fragmenty Pisma Świętego o tym, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę oraz o tym, że homoseksualizm jest grzechem przeciwko naturze. Räsänen skrytykowała ponadto swoją luterańską wspólnotę za dofinansowanie lobby LGBT.

Prokurator stwierdził, że wypowiedzi parlamentarzystki „prawdopodobnie wywołają nietolerancję, pogardę i nienawiść wobec homoseksualistów”, co doprowadziło do postawienia przed sądem zarzutu o „podżeganie do nienawiści”. Na tej samej rozprawie stawił się też przywódca wspólnoty luterańskiej, Juhana Pohjola, który również usłyszał zarzut, ponieważ był wydawcą broszurki pt. Mężczyzną i kobietą stworzył ich, do której tekst napisała Päivi Räsänen.

Kryminalizacja nauczania Biblii

Na rozprawie obecna była chrześcijańska grupa prawnicza ADF International. Obrona zaapelowała do wymiaru sprawiedliwości, aby nie narzucał 5,5 mln Finów (z których większość to chrześcijanie) własnej teologicznej interpretacji Pisma Świętego, piętnującej tradycyjne poglądy na małżeństwo i seksualność.

„Obrona stwierdziła, że wyrok skazujący oznaczałby de facto kryminalizację wersetów biblijnych tweetowanych przez Räsänen” – czytamy w portalu Catholic News Agency.

Czy sąd Finlandii potępi poglądy większość chrześcijan na świecie?

Międzynarodowa Rada Luterańska określiła proces jako „rażący”. „Zdecydowana większość chrześcijan we wszystkich narodach, w tym katolików i prawosławnych, podziela te przekonania. Czy fiński prokurator generalny potępiłby nas wszystkich? Co więcej, czy fińskie państwo zaryzykuje rządowe sankcje innych państw w związku z łamaniem fundamentalnych praw człowieka?” – czytamy w oświadczeniu.

Była członkini rządu nie przyznała się do stawianych jej zarzutów. Gdyby została skazana, grożą jej nawet 2 lata pozbawienia wolności. Końcowe posiedzenie sądu odbędzie się 14 lutego.

Jak zwraca uwagę dyrektor ADF International, Paul Coleman, wyrok skazujący byłby brzemienny w skutki w obecnej atmosferze w Europie i „ustawiłby to nową, niską europejską poprzeczkę dla standardów wolności słowa”.

Św. Paweł o grzechu homoseksualizmu

Oto fragment listu św. Pawła do Rzymian (1, 24), dotyczący który został uznany za mowę nienawiści i postawił byłą minister spraw wewnętrznych Finlandii w stan oskarżenia.

Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.

W ubiegłym roku Päivi Räsänen udzieliła wywiadu tygodnikowi Do Rzeczy. „Obawiam się, że to, co się ze mną dzieje, będzie miało efekt mrożący dla chrześcijan. Dlatego mówię chrześcijanom w Finlandii: żyjemy w czasach, gdy nie wolno nam się bać. Nie możemy się bać stawać w obronie naszej wiary, bo będzie naprawdę źle” – mówiła fińska parlamentarzystka.

Czytaj też:

Ks. prof. Dariusz Oko skazany w Niemczech. "Podżeganie do nienawiści"Czytaj też:

Londyn: Pastor aresztowany za głoszenie biblijnej nauki nt. homoseksualizmuCzytaj też:

Niemiecki pastor skazany za krytykę homoseksualizmu