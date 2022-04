Były premier i prezydent Rosji objęty najnowszymi sankcjami USA

W środę w serwisie społecznościowym Twitter wiadomość przekazała Polska Agencja Prasowa.

Nowe sankcje USA na Rosję

Wcześniej Biały Dom w Waszyngtonie ogłosił nowy pakiet sankcji na Federację Rosyjską w odpowiedzi na trwającą inwazję wojskową na terytorium Ukrainy. Przede wszystkim Amerykanie postanowili o pełnych restrykcjach względem największego rosyjskiego banku – Sbierbanku (należy on w ponad 50 proc. do Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej), który dotąd podlegał tylko częściowym ograniczeniom. Sankcje obejmą także prywatny Alfa Bank. Ponadto, USA zdecydowały o zakazaniu nowych inwestycji w Rosji. Ma to na celu "zapewnienie, że masowy exodus sektora prywatnego z Rosji (...) będzie trwał nadal i spowoduje drenaż mózgów".

Stany Zjednoczone zdecydowały także o nałożeniu pełnych sankcji personalnych na dwie dorosłe córki prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina – Jekaterinę Tichonową i Marię Woroncową. Ograniczenia dotkną też dzieci i żonę szefa rosyjskiej dyplomacji – Siergieja Ławrowa.

Miedwiediew oskarża Ukrainę

W ostatni wtorek Dmitrij Miedwiediew odniósł się do doniesień w sprawie popełniania zbrodni wojennych przez rosyjskich żołnierzy na Ukrainie. "Zdjęcie samolotu zaczerpnięte z gry komputerowej. Dron zestrzelony przez słoik ogórków. «Umarli bohaterowie», którzy poddali się rosyjskiemu okrętowi wojennemu. Sierociniec w Mariupolu. A teraz Bucza" – napisał w serwisie Telegram były premier i prezydent Federacji Rosyjskiej.

Jego zdaniem, jedyną rzeczą, która łączy wszystkie te wydarzenia, jest fakt, że to "fałszywe wiadomości, które wykluła cyniczna wyobraźnia ukraińskich propagandystów". "Liczne agencje PR i fabryki trolli sponsorowane przez zachodnie rządy oraz organizacje non-profit i organizacje pozarządowe otrzymują dużo pieniędzy na przygotowanie tego wszystkiego" – stwierdził.

