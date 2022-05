Prezydent Czech zgodził się na wstąpienie ponad stu obywateli do ukraińskiej armii

Informację przekazał w środę rzecznik prezydenta Czech Jirzi Ovczaczek. "Pan Prezydent popiera wszelkie formy pomocy dla Ukrainy stojącej w obliczu rosyjskiej agresji" – napisał rzecznik na Twitterze. Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera Petra Fiali. Na Ukrainie, po agresji Rosji, utworzony został Legion Międzynarodowy, do którego mogą wstępować obcokrajowcy. Wiadomo, ze służą w nim m.in. Amerykanie, Kanadyjczycy oraz Polacy.

Obywatele czescy mają zakaz służby w obcych armiach. Jeśli chcą do nich wstąpić, muszą zwrócić się do prezydenta o zgodę.

Zeman i Fiala uzgodnili na początku marca, że osoby, które pojadą na Ukrainę walczyć z wojskami rosyjskimi, będą zwolnione z odpowiedzialności karnej za ten krok. Według wcześniejszych informacji o zgodę na wstąpienie do armii ukraińskiej występowało prawie 400 obywateli Czech. Ochotnicy mieli już wcześniej brać udział w walkach na Ukrainie. W prasie pojawiły się zdjęcia, na których widać Czechów np. w Irpieniu koło Kijowa – opisuje PAP.

Dwa i pół miesiąca wojny

Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Choć Rosjanom nie udało się zdobyć Kijowa (próbowali podbić stolicę na samym początku wojny), to wciąż trwają trudne i krwawe walki na wschodzie Ukrainy. Jednocześnie zastępca szefa głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy powiedział w środę, że Kreml wciąż planuje zająć Kijów i zorganizować nowy twór państwowy, by następnie przyłączyć go do Federacji Rosyjskiej

Hromow poinformował także, że rosyjskie wojska przeszły do defensywy na kierunkach charkowskim, chersońskim, iziumskim i melitopolskim. To ma być wynik skutecznych działań wojsk Ukrainy.

