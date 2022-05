Szwajcaria zbliża się do NATO? Sensacyjne doniesienia Reutera

Jak informuje Reuters, szwajcarskie Ministerstwo Obrony opracowuje raport na temat nowych opcji bezpieczeństwa narodowego, które obejmują wspólne ćwiczenia wojskowe z krajami NATO oraz zapełnienie magazynów z amunicją.

– Ostatecznie mogą nastąpić zmiany w sposobie interpretacji neutralności – powiedziała Reuterowi Paelvi Pulli, szefowa polityki bezpieczeństwa w szwajcarskim MON. Dodała, że neutralność, która trzymała Szwajcarię z dala od obu wojen światowych w XX wieku, "nie była celem samym w sobie", ale miała za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo kraju.

Szwajcaria zerwie z tradycją?

Agencja podkreśla, że zbliżenie się tak bardzo do Sojuszu oznaczałoby odejście od starannie pielęgnowanej tradycji nie opowiadania się po żadnej ze stron, która według jej zwolenników pomogła Szwajcarii żyć w pokoju i utrzymać szczególną rolę pośrednika, także w czasie konfliktu Zachodu ze Związkiem Radzieckim.

Pomysł pełnego członkostwa Szwajcarii w NATO był dyskutowany, ale podczas gdy Szwecja i Finlandia – kraje, które również mają historię neutralności – są na skraju przystąpienia do Sojuszu, Pulli powiedziała, że w przygotowywanym raporcie taka rekomendacja "raczej" się nie znajdzie.

Raport ma być gotowy do końca września. Najpierw rozpatrzy go szwajcarski rząd, a potem zostanie poddany pod dyskusję parlamentowi i będzie podstawą do ewentualnych decyzji dotyczących przyszłego kierunku szwajcarskiej polityki bezpieczeństwa. Raport nie zostanie poddany pod głosowanie.

Ponad 200 lat bez wojny

Jak podkreśla Reuters, naród szwajcarski nie walczył w wojnie międzynarodowej od 1815 r., kiedy to na Kongresie Wiedeńskim, kończącym wojny rewolucyjnej Francji, Szwajcaria przyjęła neutralność.

Konwencja haska z 1907 r. stanowi, że Szwajcaria nie będzie brać udziału w międzynarodowych konfliktach zbrojnych, nie będzie wspierać walczących stron swoimi wojskami lub uzbrojeniem, a także nie udostępni im swojego terytorium do prowadzenia działań zbrojnych.

Zawarta w konstytucji Szwajcarii neutralność daje jej prawo do samoobrony.



