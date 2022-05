Rosyjski oddział Google stracił dostęp do konta bankowego

"Rzecznik amerykańskiego koncernu Google poinformował w środę, że konto bankowe rosyjskiego oddziału firmy zostało zajęte, co oznacza, że Google nie jest w stanie prowadzić działalności w Rosji i składa deklarację o niewypłacalności" – podaje na Twitterze Polska Agencja Prasowa.

Google złożyło w Rosji deklarację o niewypłacalności. Wniosekrosyjskiego oddziałuo bankructwo został zamieszczony w oficjalnym rejestrze przedsiębiorstw Fedresurs w środę.

Według noty przewidywano bankructwo już od 22 marca 2022 roku z uwagi na "niemożność wypełnienia zobowiązań finansowych".

Jakie jest powód bankructwa?

"Nie jest jasne, czy powodem złożenia noty w sprawie niewypłacalności przez filię Google'a wiąże się z karami finansowymi nałożonymi na tę firmę przez rosyjskie władze, włącznie z wartą 113 mln dolarów grzywną za to, co Moskwa nazywa trwałym niezastosowaniem się do nakazu usunięcia treści uznawanych w Rosji za nielegalne" – pisze agencja Reutera.

Rosyjskie władze podały we wtorek, że nie planują zablokowania należącego do Google'a serwisu YouTube, mimo iż wielokrotnie groziły mu karami finansowymi lub zamknięciem, ponieważ zaszkodziłoby to rosyjskim użytkownikom platformy.

Reuters przypomina, że w marcu rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, Roskomnadzor, przygotował dwa pozwy do sądu administracyjnego przeciw Google i YouTube. Oskarżył platformy o "promowanie fałszywych treści". Poinformował też, że będzie zabiegał o nałożenie na Google'a kary będącej równowartością 20 proc. rocznych dochodów firmy w Rosji.