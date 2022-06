Brytyjczyk walczący po stronie Ukrainy czeka na egzekucje. Zadzwonił do bliskich

Na początku czerwca trzej cudzoziemcy – dwóch pochodzących z Wielkiej Brytanii (Aiden Aslin i Shaun Pinner) i jeden z Maroka (Ibrahim Saadoun) – zostali skazani na karę śmierci za walkę po stronie Ukrainy przez "sąd" w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej.

Wyrok śmierci za walkę po stronie Ukrainy

"Sąd" uznał mężczyzn za winnych walkę w charakterze najemników, po stronie Ukrainy. Skazani – jak podano w "orzeczeniu" – mieli "popełnić działania zmierzających do przejęcia władzy i obalenia porządku konstytucyjnego DRL".

Brytyjczycy zostali schwytani w Mariupolu, a obywatel Maroka poddał się podczas walk w małej miejscowości pomiędzy Mariupolem a Donieckiem.

W ciągu 24 godzin przed ogłoszeniem wyroku prokremlowska agencja Ria Novosti podała, że Pinner i Saadoun przyznali się do zarzucanych ich czynów, zmierzających do obalenia władzy w DRL. Aslin miał przyznać się do zarzutów związanych z użyciem broni i materiałów wybuchowych.

W czwartek rano serwis NEXTA poinformował, że jeden ze skazanych – Aidan Aslin, skontaktował się w środę z bliskimi i poinformował ich, że czeka na egzekucję.

Nowa faza rosyjskiej agresji

Atakując Ukrainę, Putin wywołał konflikt, który przekształcił się w największą konfrontację zbrojną w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

Eksperci sądzą, że rosyjska operacja weszła już w nową fazę i trwające obecnie walki w Donbasie mają kluczowe znaczenie dla wyniku wojny i przyszłości Ukrainy. Dlatego Kijów cały czas prosi Zachód o pomoc w postaci dostaw ciężkiej broni.

