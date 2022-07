MSZ ostrzega Polaków podróżujących do Wielkiej Brytanii

"Z uwagi na rekordowo wysokie temperatury, mogą występować problemy na lotniskach w UK. Przed planowaną podróżą zapoznaj się z ostrzeżeniami na stronach internetowych portów lotniczych i przewoźników" – czytamy w komunikacie opublikowanym na Twitterze polskiej ambasady w Londynie.

Służby konsularne informują, że istnieją alternatywne dla Londynu możliwości wylotu do Polski z innych lotnisk na terenie Wielkiej Brytanii, m.in. z Birmingham, Bristolu czy Manchesteru, zarówno dziś, jak i w kolejnych dniach. Na lotniska można dojechać autobusami.

MSZ zachęca do śledzenia aktualnych informacji dla podróżujących za pomocą aplikacji Polak za granicą albo na stronie internetowej resortu.

Upał. Wielka Brytania spodziewa się rekordu temperatury

Jak podaje BBC, wtorek może być najgorętszym dniem w historii Wielkiej Brytanii z temperaturą sięgającą 42 stopni Celsjusza. Kraj ma już za sobą najcieplejszą noc w historii — w niektórych miejscach termometry pokazywały 25 stopni, bijąc poprzedni rekord odnotowany w sierpniu 1990 r. w Brighton (23,9°C).

Brytyjskie służby meteorologiczne wydały we wtorek ostrzeżenia o skrajnym upale, obejmujące znaczną część środkowej, północnej i południowo-wschodniej Anglii.

Ekstremalne temperatury spowodowały problemy nie tylko na lotniskach, ale również na kolei. Sekretarz ds. transportu Grant Shapps powiedział, że brytyjska sieć kolejowa nie radzi sobie z upałami i że tory mogą nagrzewać się do 60-70 stopni, co stwarza niebezpieczeństwo wykolejenia pociągu. Dodał, że upłynie wiele lat zanim brytyjska kolej zostanie zmodernizowana i dostosowana do takich warunków pogodowych.

Upał na Wyspach zbiera już śmiertelne żniwo. Według BBC, co najmniej cztery osoby utonęły w rzekach i jeziorach, szukając ochłody.