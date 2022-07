"Gniazdo terroru". Erdogan uderza w kraj NATO

Rozmawiając z dziennikarzami podczas lotu z Teheranu, Erdogan powiedział, że prawie wszystkie kraje nordyckie, w tym Norwegia, stały się "gniazdami terroru".

Jego zdaniem, także niektórzy obecni członkowie NATO, jak Niemcy, Holandia, Francja, Włochy i Wielka Brytania, przyzwalają grupom, które Turcja traktuje jako terrorystyczne, na swobodną działalność.

Turecki prezydent, cytowany w środę przez stację Al Jazeera, powtórzył swoje ostrzeżenie, że jeżeli Szwecja i Finlandia nie zrealizują obietnic dotyczących walki z terroryzmem zapisanych w ich porozumieniu z Turcją, Ankara zablokuje starania obu krajów o członkostwo w NATO.

W podpisanym pod koniec czerwca na szczycie NATO w Madrycie memorandum Turcja zgodziła się poprzeć akcesję Finlandii i Szwecji do Sojuszu w zamian za obietnicę wsparcia w walce z kurdyjskimi organizacjami, uznawanymi przez Ankarę za terrorystyczne.

Finlandia i Szwecja stoją u drzwi NATO

Finlandia i Szwecja, które przez ostatnie dziesięciolecia pozostawały neutralne wojskowo, od maja starają się o członkostwo w NATO z powodu obaw, że Rosja może dokonać inwazji, tak jak zrobiła to na Ukrainę 24 lutego, wywołując największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

Rosyjski ambasador w Finlandii Paweł Kuzniecow powiedział w poniedziałek, że oficjalne przystąpienie Finlandii do NATO (proces rozpoczął się pod koniec czerwca - red.) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Rosji, jednak Moskwa ma obawy co do rozmieszczenia infrastruktury sojuszniczej i ciężkiej broni na terytorium Finlandii.

Dyplomata zakwestionował też możliwość podejmowania przez Finów niezależnych decyzji dotyczących ich własnego bezpieczeństwa po wejściu do NATO.

