"Fundamentalne znaczenie". Doradca Zełenskiego o taktyce ukraińskiej armii

Podolak udzielił wywiadu stacji BBC Ukraina, gdzie mówił o ofensywie ukraińskiej armii w regionie Chersonia. Jak wskazał, wyzwolenie tego miasta ma "fundamentalne znaczenie" zarówno z punktu widzenia wojskowego, jaki i psychologicznego. Według niego wojna to dynamiczny proces i nieustannie zmieniające się cele taktyczne.

– Z pewnością Rosja ma wystarczająco dużo zasobów, aby spróbować odwrócić losy wojny, co im, powiedzmy sobie szczerze, w oparciu o cele, o których mówili od początku, nie idzie dobrze. Oczywiście z punktu widzenia spraw wojskowych o wiele lepiej mówić nie o konkretnych specjalnych kontroperacjach, ale ogólnie o możliwości odblokowania [określonych regionów - przyp. red.] – powiedział ukraiński polityk.

Odbicie Chersonia

Podolak podkreślił, że Ukraina nie może sobie wyobrazić sytuacji, w której Chersoń pozostaje w rękach Rosjan. To kwestia zasad, jak powiedział.

– Wydarzenia na moście Antoniwskim pokazują, że musimy wyzwolić sam Chersoń, ponieważ jest to bardzo duże miasto. To jedyne miasto tej wielkości, które jest pod okupacją, nie biorąc pod uwagę Ługańska i Doniecka - to już inna sprawa, to kwestia ośmioletniej wojny. I dlatego dzisiaj nasza armia podejmuje pewne działania (w tym celu). Musimy zdemoralizować armię rosyjską – powiedział Podolak.

Ukraiński polityk wskazał, że kontrofensywa armii zaczyna się stopniowo, bo "nie walczymy jak Rosja". – To Rosja tworzy wielkie konwoje, które wysyła w jednym kierunku, niezależnie od tego, ile osób zginie – podkreślił doradca Zełenskiego.

– To taktyka Żukowa: użyjemy tyle mięsa [armatniego - przyp. red.], przepraszam, ile użyjemy, ale zdobędziemy tę pozycję. Nie walczymy w ten sposób. Mamy zupełnie inną taktykę, kreatywną i nasi partnerzy to widzą. Nasze działania mają spowodować maksymalne uszkodzenie tylnego wsparcia, wykrwawić armię, uderzyć w bazy paliwowe, amunicję, dowództwo operacyjne i taktyczne. To właśnie robimy i jest to po prostu fantastyczna taktyka naszych Sił Zbrojnych – powiedział Podolak.

