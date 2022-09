"Tak być nie może". Ukraińskie MSZ odpowiada na oświadczenie Węgier ws. wojny

O wydanym oświadczeniu poinformował na Facebooku rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Oleg Nikolenko.

Ukraina odpowiada Węgrom

Zwrócił on uwagę na wypowiedź ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjártó, który stwierdził, że wojna Rosji z Ukrainą doprowadziła do katastrofalnego osłabienia Europy i Unii Europejskiej. Według Szijjártó, przywódcy państw członkowskich UE rzekomo „nie uchronili narodów Europy przed niepłaceniem za wojnę, za którą w ogóle nie są one odpowiedzialne”.

„Musimy powiedzieć prawdę, że próby zniszczenia wewnętrznej jedności prowadzą do osłabienia Unii Europejskiej. Nikt nie powinien zapominać: Ukraińcy płacą życiem, aby ludzie w pozostałej części Europy nie widzieli okropności wojny” – podkreślił Nikolenko w swoim wpisie.

Hybrydowa agresja

Ukraiński dyplomata zauważył, że rosyjska agresja ma charakter hybrydowy.

„To nie ogranicza się tylko do komponentu wojskowego. Rosjanie atakują ukraińskie miasta i wsie rakietami manewrującymi i czołgami, a kraje UE - niebotycznie wysokimi cenami gazu i propagandą. Przypominam, że Rosja zaczęła szantażować europejskich konsumentów zmniejszeniem dostaw energii i wysokimi cenami już w listopadzie 2021 r. – na trzy miesiące przed rozpoczęciem inwazji na terytorium Ukrainy na pełną skalę” – zaznaczył Nikolenko.

Jak podkreślił rzecznik, nie ma takich pojęć jak „to nie jest nasza wojna” czy „ich wojna”.

„Atak Rosji na Ukrainę to atak na cały demokratyczny świat, demokratyczne wartości, prawo do bycia sobą i do decydowania o własnej przyszłości. Nie obchodzi cię twój sąsiad? Tak być nie może, choćby dlatego, że na terenie Ukrainy mieszka ponad 150 000 Ukraińców pochodzenia węgierskiego, których opiekę Budapeszt systematycznie podkreśla. Historia postawi wszystko na swoim miejscu. Nazwiska tych, którzy byli po stronie dobra i tych, którzy byli po stronie zła - zostaną wpisane do podręczników” – podkreślił Nikolenko.

Jednocześnie dodał, że Ukraina jest niezmiernie wdzięczna europejskim partnerom - prawdziwym przywódcom i przyjaciołom - za ich szczerość, determinację i pomoc Ukraińcom w tym trudnym czasie.

Czytaj też:

Węgrzy mówią "nie" sankcjom i wspieraniu KijowaCzytaj też:

Pogorszyły się relacje polsko-węgierskie. Ambasadorowie: Media podsycają złe emocje