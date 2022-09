Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły bombowiec i 31 jednostek sprzętu wroga

Informację przekazało w nocy ze środy na czwartek dowództwo operacyjne "Południe", na które powołała się "Ukraińska Prawda".

"Wróg z siłami do dwóch plutonów, wspierany przez dwa BMD-2 i czołg T-72, próbował poprawić swoją pozycję, przeprowadzając operacje szturmowe w kierunku od Archangielska do Iwanówki. Nie powiodło mu się, tracąc jednego BMD-2. Znaczny procent siły wojskowej wycofał się" – podano.

Ukraińskie uderzenia

Dowództwo operacyjne "Południe" donosi, iż ukraińskie lotnictwo dokonało 13 uderzeń na pozycje wroga w ciągu ostatniej doby. Zniszczono przy tym naddźwiękowy bombowiec rosyjski typu Su-24M.

Jednostki rakietowe i artyleryjskie Sił Zbrojnych Ukrainy wykonały łącznie 285 misji ogniowych, w tym w trzech obszarach koncentracji siły wojskowej, broni i sprzętu armii Federacji Rosyjskiej. Potwierdzone straty przeciwnika, to: 33 żołnierzy, 31 jednostek sprzętu, między innymi 11 czołgów, pięć haubic "Msta-B", artyleria samobieżna, 13 jednostek pojazdów opancerzonych, a także dwa magazyny z amunicją w obwodach mikołajowskim i chersońskim.

Niemiecki sprzęt

W ostatnią środę rząd Republiki Federalnej Niemiec Niemiec poinformował, że dostarczył na Ukrainę kolejne cztery zestawy przeciwlotnicze Gepard, co – według niemieckich danych rządowych – zwiększyło łączną liczbę tego sprzętu do 24. Ponadto, kolejnych sześć Gepardów jest przygotowywanych do wysłania na państwowe terytorium ukraińskie. Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały również dotąd 53 tys. pocisków dla przeciwlotniczych dział samobieżnych tego typu.

Przypomnijmy, że 25 lipca tego roku, po pięciu miesiącach wojny, na Ukrainę dotarły pierwsze trzy (z zapowiedzianych pierwotnie 15) samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard.

