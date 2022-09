Tak Kreml odpowiedział na pytanie o użycie broni jądrowej na Ukrainie 

Rosyjski prezydent Władimir Putin stwierdził w piątek, że Moskwa na razie powściągliwie reagowała na ukraińskie ataki na infrastrukturę oraz "ataki terrorystyczne".

Zwrócił również uwagę, że w ostatnim czasie rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły kilka "delikatnych uderzeń" i zasugerował, by uznać je za "ostrzeżenie". – Jeśli sytuacja będzie się dalej rozwijać w ten sposób, odpowiedź będzie poważniejsza – zapowiedział Putin.

Sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow zapytany o możliwość użycia broni jądrowej na Ukrainie odpowiedział: "Przeczytajcie doktrynę, tam jest wszystko napisane".

Doktryna zakłada, że Rosja może użyć broni jądrowej w odpowiedzi nie tylko na atak nuklearny lub z użyciem innej broni masowego rażenia, lecz także na atak z wykorzystaniem broni konwencjonalnej, który zagraża istnieniu państwa lub kraju sojuszniczego.

Rosja może użyć broni jądrowej przeciwko Ukrainie?

Według ekspertów Rosja ma około 2 tys. ładunków z taktyczną bronią jądrową, która może zostać dostarczona drogą powietrzną, morską lub lądową i użyta na polu bitwy.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Putin daje do zrozumienia, że jest gotów użyć taktycznej broni jądrowej. Eksperci sądzą, że mógłby to być stosunkowo mały ładunek, użyty do zniszczenia np. jednego dużego ukraińskiego miasta, żeby zasiać strach.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny powiedział na początku września, że "istnieje bezpośrednie zagrożenie użycia, w pewnych okolicznościach, taktycznej broni jądrowej przez rosyjskie siły zbrojne".

– Nie można również całkowicie wykluczyć możliwości bezpośredniego zaangażowania wiodących krajów świata w "ograniczony" konflikt nuklearny, w którym perspektywa III wojny światowej jest już bezpośrednio widoczna – dodał szef ukraińskiej armii.

