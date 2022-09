Brytyjski wywiad ujawnia nowy problem Rosjan. Powoduje spadek morale i niechęć do walki

W swoim najnowszym raporcie analitycy brytyjskiego wywiadu prognozują prawdopodobne pogorszenie się poziomu zabezpieczenia medycznego rosyjskich jednostek bojowych walczących na Ukrainie.

Brak zaopatrzenia

Niektórym nowo zmobilizowanym rosyjskim rezerwistom nakazano zakup własnych środków pierwszej pomocy na potrzeby operacji bojowych, doradzając, że produkty higieny przeznaczone dla kobiet takie jak podpaski, są dobrym i "opłacalnym" rozwiązaniem.

Dalej Brytyjczycy stwierdzają, że poziom przeszkolenia medycznego i świadomość udzielania pierwszej pomocy prawdopodobnie są, i nadal będą, niewystarczające.

Niektóre rosyjskie oddziały otrzymały własne, nowoczesne zestawy opasek uciskowych oraz stazy wzorowane na tych używanych przez wojska państw zachodnich, ale ich żołnierze przymocowali je do swojego sprzętu za pomocą opasek zrobionych z kabli, a nie rzepów - prawdopodobnie dlatego, że takiego sprzętu było mało i można je było ukraść.

„To prawie na pewno utrudni lub nawet uniemożliwi założenie opaski uciskowej na czas w przypadku obfitego krwawienia na polu bitwy” – czytamy w raporcie.

Brytyjski wywiad zauważa, że brak zaufania rosyjskich żołnierzy do służb medycznych obecnych na zapleczu walki oraz niewystarczająca ilość środków medycznych prawie na pewno przyczynia się do spadku morale i niechęci do prowadzenia działań ofensywnych w wielu jednostkach na Ukrainie.

Wojna na Ukrainie

Na wschodzie i południu Ukrainy trwa kontrofensywa armii ukraińskiej. Według wyliczeń zachodnich analityków Ukraińcy mogą w najbliższych dniach otoczyć rosyjskie siły zbrojne w Lyman. Ukraińscy żołnierze aktywnie pracują nad wykonaniem tego zadania na zachód, północ i północny wschód od osady.

W odpowiedzi na sukcesy Ukraińców w pierwszych tygodniach kontrofensywy w kierunku charkowskim Putin zapowiedział częściową mobilizację w Rosji. W rezultacie kraj opuściły setki tysięcy Rosjan.

Poprzez mobilizację Kreml próbuje rozwiązać naglący problem uzupełnienia rezerw rozbitych jednostek. Tymczasem sami żołnierze nagrywają filmy z tego, jak są wrzucani w gorące obszary frontu bez wcześniejszego przygotowania.

