Media: Putin odsunął Szojgu i Gierasimowa

Źródła ukraińskie i rosyjskie cytowane przez amerykański Instytut Studiów nad Wojną twierdzą, że po wybuchu na moście łączącym Rosję z okupowanym Krymem, Władimi Putin zaatakował niektórych wyższych funkcjonariuszy dowództwa wojskowego. Jednocześnie think-tank zastrzega, że doniesienia te nie zostały dotychczas potwierdzone.

Z kolei mikroblogerzy powiązani z Grupą Wagnera twierdzą, że Kreml rzekomo zastąpił rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego gen. Walerija Gierasimowa gubernatorem Tuły Aleksiejem Diuminem i zastępcą głównodowodzącego sił lądowych, generałem porucznikiem Aleksandrem Matownikowem.

W sobotę ukraiński wywiad poinformował o akcji policji i elitarnych oddziałów podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Gwardii Narodowej z dywizji imienia Feliksa Dzierżyńskiego, która ma mieć miejsce w Moskwie. Jej celem mają być wojskowi oraz inni przedstawiciele personelu armii.

Eksplozja na Moście Krymskim

W sobotę nad ranem doszło do potężnej eksplozji na Moście Krymskim. Jak informuje rosyjska agencja informacyjna Ria Novosti, do pożaru doszło w wyniku zapalenia się cysterny z paliwem. Władze rosyjskie przekazały, że w wyniku eksplozji zginęły co najmniej trzy osoby.

Od chwili ujawnienia informacji o zniszczeniu mostu rozgorzała dyskusja o tym, kto jest odpowiedzialny za to zdarzenie. Podejrzenia padły na ukraińskie służby, którym najbardziej zależało na zniszczeniu infrastruktury. "The Washington Post" utrzymuje, że to właśnie Kijów zaplanował i przeprowadził akcję sabotażu.

Jeśli ukraińskie służby faktycznie stoją za zdarzeniem, to akcja musiała być zaplanowana niezwykle szczegółowo. Most Krymski to nie tylko obiekt ważny z komunikacyjnego punktu widzenia. To też inwestycja, która stanowiła zwieńczenie nielegalnej aneksji Krymu, okupowanego przez Rosję od 2014 r. W otwarciu przeprawy udział wziął sam Władimir Putin.