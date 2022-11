Szwajcaria zabroniła Niemcom przekazania amunicji Ukrainie

"Szwajcaria ze względu na swą neutralność nie może przychylić się do prośby strony niemieckiej o dalszy eksport tej amunicji do Ukrainy" – napisała szwajcarska minister gospodarki Guy Parmelin w liście do minister obrony Niemiec Christine Lambrecht.

Jak przypomina Deutsche Welle, już w czerwcu Berlin zwrócił się do Berna z pytaniem o możliwość dostarczenia do Kijowa ponad 12 tys. sztuk 35-milimetrowej amunicji. Szwajcaria odmówiła, powołując się na wymóg neutralności oraz przepisy, które zabraniają wywozu broni do krajów objętych konfliktem zbrojnym.

Według doniesień mediów, Lambrecht niedawno zwróciła się ponownie do swojej szwajcarskiej koleżanki Violi Amherd o wydanie zgody na reeksport. Jak ustalił "Der Spiegel", strona niemiecka powołała się przy tym na ochronę infrastruktury krytycznej Ukrainy oraz portów na południu kraju, które są kluczowe dla eksportu zboża.

Do niemieckich Gepardów na Ukrainie brakuje amunicji

Samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard to pierwszy ciężki sprzęt, który Niemcy obiecały Ukrainie – do września dostarczono ich 30. Od początku jednak problem stanowiła amunicja – podkreśla DW. Początkowo dostępnych było około 60 tys. nabojów, co było często krytykowane jako zbyt mała ilość z uwagi na dużą szybkostrzelność Geparda.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział w połowie marca, że dostawy zachodniej broni na Ukrainę staną się uzasadnionym celem dla Rosji. – Daliśmy jasno do zrozumienia, że każdy ładunek, który wjedzie na terytorium Ukrainy, i który uważamy za transport broni, stanie się uzasadnionym celem. Jest to całkowicie zrozumiałe – stwierdził.

Największy pakiet pomocy wojskowej przekazały dotychczas na Ukrainę Stany Zjednoczone. Według Moskwy, Kijów wspiera bronią 25 krajów świata, w tym 21 członków NATO.

