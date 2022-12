Macron zapowiada darmowe prezerwatywy dla młodych we Francji

Francuski przywódca obiecał osobom w wieku od 18 do 25 lat dostęp do bezpłatnej antykoncepcji. To odpowiedź na rosnący w tej grupie wiekowej odsetek zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prezerwatywy mają być dostępne za darmo w aptekach od 1 stycznia 2023 r. "To mała prewencyjna rewolucja" – napisał Macron na Twitterze.

Ale to nie wszystko. Od 2022 r. kobiety do 25 roku życia mają w aptekach darmowe środki antykoncepcyjne, ale już w przyszłym roku tabletki będą dostępne dla wszystkich kobiet w kraju. Ponadto osoby poniżej 26 roku życia będą mogły bezpłatnie poddać się testom na wszystkie choroby przenoszone drogą płciową, nie tylko na HIV.

Rosja w czołówce państw o najszybszym wzroście liczby zakażeń HIV

Tymczasem ONZ umieściła Rosję w pierwszej piątce krajów pod względem rozprzestrzeniania się wirusa HIV – takie dane za 2021 r. opublikowały Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Na pierwszym miejscu jest Republika Południowej Afryki (14 proc. wszystkich nowych przypadków), następnie Mozambik (6,5 proc.), Nigeria (4,9 proc.) i Indie (4,2 proc.). Na Rosję przypada 3,9 proc. zachorowań (ok. 58,5 tys.).

Rosyjskie ministerstwo zaprzecza samo sobie

Rosyjskie ministerstwo zdrowia nazwało te dane "prowokacją propagandową", choć paradoksalnie opierają się one na statystykach samego resortu. Jak podkreśla The Insider, miesiąc temu główny niezależny specjalista ds. zakażeń wirusem HIV w ministerstwie zdrowia mówił właśnie o 58,5 tys. nowych przypadków.

Jednocześnie wielu ekspertów podejrzewa agencję o niedoszacowanie danych dotyczących liczby zakażeń HIV w Rosji. Według Rospotrebnadzoru (Federalna Służba Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów) wskaźnik zachorowalności na HIV jest o rząd wielkości wyższy.