CNN: Zełenski w Waszyngtonie. Spotka się z Bidenem

Amerykańskie media informują, że prezydent Ukrainy przyleci w środę do Waszyngtonu. Wołodymyr Zełenski ma dzisiaj odbyć pierwszą zagraniczną wizytę od momentu rozpoczęcia rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Spotkanie z Bidenem, wystąpienie w Kongresie

Źródła serwisu CNN podają, że Zełenski spotka się w Białym Domu z prezydentem USA Joe Bidenem, a następnie przywódca wystąpi przed amerykańskim Kongresem.

Z doniesień medialnych wynika, że ukraiński polityk jest już w drodze do Waszyngtonu.

Wizyta Zełenskiego w USA była utrzymana w ścisłej tajemnicy ze względów bezpieczeństwa – podaje CNN. Biały Dom odmówił komentarza w tej kwestii, jednak spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wezwała parlamentarzystów do stawienia się dzisiaj na Kapitolu ze względu na "specjalne wydarzenie".

CNN informuje też, że wizyta ukraińskiego prezydenta zbiegnie się w czasie z ogłoszeniem przez USA nowego pakietu pomocy obronnej dla Kijowa, który będzie obejmował systemy rakiet Patriot.

"Na krawędzi starcia"

Wizyta ukraińskiego prezydenta prawdopodobnie zwiększy tylko napięcie panujące na linii Waszyngton-Moskwa.

Zaledwie dwa dni temu rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, zwracając się do przedstawicieli Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że Moskwa apeluje, by "nie nakręcać spirali eskalacji".

Niebezpieczna i krótkowzroczna polityka Waszyngtonu stawia USA i Rosję na krawędzi bezpośredniego starcia – ostrzegła w poniedziałek na konferencji prasowej rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

Ze swojej strony, Moskwa apeluje do administracji Joe Bidena o trzeźwą ocenę sytuacji i nienakręcanie spirali eskalacji. Mamy nadzieję, że Waszyngton nas wysłucha, chociaż na razie nie ma powodów do optymizmu – dodała polityk. Oświadczenie Zacharowej to odpowiedź na słowa rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Neda Price'a, który obwinił Rosję o pogarszanie stosunków na linii Moskwa-Waszyngton.

– Po głośnym fiasku w Afganistanie, Ameryka jest coraz mocniej wciągana w nowy konflikt, nie tylko wspierając neonazistowski reżim w Kijowie, ale też zwiększając swoją obecność wojskową w terenie – komentowała Zacharowa.

