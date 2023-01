Były więzień Państwa Islamskiego został arcybiskupem

Papież Franciszek wyraził zgodę na dokonany przez Synod Biskupów Patriarchatu Antiochii obrządku syryjskiego wybór o. Yagopa (Jacques’a) Mourada na arcybiskupa Homsu w Syrii. 54-letni zakonnik został w 2015 roku porwany przez Państwo Islamskie (ISIS) i przez prawie pięć miesięcy był jego więźniem.

Urodzony w Aleppo 28 czerwca 1968 roku Yagop (Jacques) Mourad wstąpił do wspólnoty monastycznej Deir Mar Musa Al-Abashi, której był współzałożycielem (wraz z włoskim jezuitą, o. Paolo Dall’Oglio, porwanym w 2013 roku i nadal nie uwolnionym). W 1993 roku złożył w niej śluby zakonne i przyjął święcenia kapłańskie jako duchowny archieparchii Homs.

Od 2000 do 2015 roku kierował klasztorem Mar Elian (św. Eliasza) i miejscową parafią w Al-Karjatajn niedaleko Homs. W czasie wojny w Syrii przyjął kilkaset osób, które schroniły się w klasztorze, by przetrwać zimę. Byli wśród nich także muzułmanie. Organizował fundusze na zakup cystern na wodę, generatorów prądu i narzędzi rolniczych, by ludzie ci mogli wrócić do swych domów.

Dżihadyści z ISIS zniszczyli starożytny klasztor

W maju 2015 roku dżihadyści napadli na ten starożytny klasztor, odrodzony kilka lat wcześniej, i go zniszczyli. Od maja do października 2015 roku o. Mourad przebywał w ich niewoli. Po uwolnieniu, mieszkał w klasztorach w Cori (we Włoszech) i As-Sulajmanijji (w Iraku).

Po powrocie do Syrii w 2020 roku był zastępcą przełożonego i ekonomem wspólnoty w Mar Elian, duszpasterzem wiernych pozostałych w Al-Karjatajn oraz członkiem kolegium konsultorów archieparchii Homs.

Zakonnik mówi po arabsku, syryjsku, francusku, angielsku i włosku.

Czytaj też:

Irak: ONZ uznała zbrodnie Państwa Islamskiego przeciw chrześcijanom