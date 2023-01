Putin wyznaczył datę zajęcia całego Donbasu. "Gierasimow otrzymał rozkaz"

O tym, że to sam szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walerij Gierasimow obejmie dowództwo nad "specjalną operacją wojskową", jak Kreml nazywa inwazję na Ukrainę, Putin zdecydował 11 stycznia. Dotychczasowy głównodowodzący gen. Siergiej Surowikin został zastępcą Gierasimowa.

Ukraiński wywiad: Putin chce zająć Donbas do marca

Przedstawiciel służby prasowej Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Jusow powiedział w poniedziałek, że Putin polecił nowemu dowódcy rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie zajęcie do marca obwodów donieckiego i ługańskiego.

Według ukraińskiego wywiadu Putin nie zwraca uwagi na to, co faktycznie dzieje się na froncie, dążąc do "zniszczenia Ukraińców jako odrębnego narodu i zniszczenia Ukrainy jako niepodległego państwa" – podaje agencja UNIAN.

Jusow podkreślił, że "okupantom i tym razem się nie uda", przypominając w tym kontekście rosyjskie plany zajęcia Kijowa w trzy dni. Zwrócił jednocześnie uwagę, że wywiad Ukrainy ma informacje o przygotowaniach rosyjskiej armii do ofensywy na kierunku zaporoskim.

– Są takie dane. Mogą one wskazywać zarówno na bezpośrednie przygotowanie do działań ofensywnych ze strony wroga, jak i na pewne zwodnicze działania w celu przeprowadzenia kampanii informacyjnej i, powiedzmy, ukrycia swoich prawdziwych zamiarów na innych kierunkach frontu – oświadczył przedstawiciel ukraińskiego wywiadu, dodając, że wojsko monitoruje wszystkie informacje i podejmuje odpowiednie środki.

Daniłow: Rosja szykuje ostateczny atak na Ukrainę

Wcześniej sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ołeksij Daniłow powiedział, że Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej mogą podjąć próbę ostatecznego ataku na Ukrainę w rocznicę rozpoczęcia inwazji (24 lutego 2022 r.) lub w marcu.

Atakując Ukrainę, Putin wywołał największy konflikt zbrojny w tej części Europy od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

