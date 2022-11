Rosja chciała zająć Ukrainę w 10 dni. Tajny plan przyczynił się do porażki

Rosja chciała zająć Ukrainę w 10 dni i zakończyć aneksję jej terytoriów do sierpnia, ale plan ten wymagał utrzymania go w ścisłej tajemnicy, w wyniku czego siły rosyjskie nie były taktycznie przygotowane do skutecznej realizacji zadań – wynika z raportu prestiżowego brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI).

Jego autorzy przeanalizowali główne wnioski wyciągnięte z działań wojennych w okresie od lutego do lipca 2022 r. na podstawie danych operacyjnych zebranych przez Sztab Generalny Ukrainy. Twierdzą, że poziom tajności rosyjskiego planu był tak wysoki, że nawet dowództwo wojskowe na szczeblu wiceszefów wydziału Sztabu Generalnego dowiedziało się o nim na kilka dni przed rozpoczęciem wojny.

W raporcie podkreślono, że ten plan oszustwa w dużej mierze się powiódł, a Rosjanie uzyskali przewagę 12:1 na północ od Kijowa. Jednak największą jego wadą, zdaniem autorów, był brak planu odwrotu. W konsekwencji, gdy natarcie nie przyniosło pożądanych rezultatów, pozycje sił rosyjskich stale się osłabiały w miarę mobilizacji Ukrainy.

Raport RUSI: Zwycięstwo Ukrainy jest możliwe

Mimo tych niepowodzeń Rosja ponownie skoncentrowała się na Donbasie, a ponieważ Ukraina w tym czasie w dużej mierze wyczerpała zapasy amunicji, kolejne operacje rosyjskie odniosły sukces – napisano w raporcie, który przeanalizował portal The Insider.

Zdaniem brytyjskich specjalistów, rosyjskie systemy uzbrojenia okazały się w dużej mierze skuteczne, a najbardziej doświadczone jednostki pokazały, że Siły Powietrzne Rosji dysponują znaczącym potencjałem militarnym, nawet jeśli braki w wyszkoleniu i kontekst ich zastosowania uniemożliwiają wykorzystanie tego potencjału.

Eksperci zamierzają z czasem rozszerzyć raport o późniejszą fazę wojny, kiedy to Ukraina przeszła do działań ofensywnych. Uważają, że przy odpowiednim wsparciu międzynarodowym zwycięstwo Ukrainy jest możliwe.

