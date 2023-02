Izraelskie samoloty ostrzelały Strefę Gazy

Jak podaje amerykańska agencja Reutera władze w Tel Awiwie potwierdziły przeprowadzenie uderzenia. Rzecznik izraelskich sił zbrojnych powiedział, że atak był odpowiedzią na wystrzelenie rakiety ze Strefy Gazy na terytorium Izraela. Rakieta została przechwycona i zniszczona.

Na terytorium Izraela graniczącym ze Strefą Gazy, kontrolowaną przez radykalny palestyński Hamas, ogłoszono alarm.

Atak Izraela na Strefę Gazy

Przypomnijmy, ze napięcie między Izraelem i Palestyńczykami znacznie eskalowało po ostatniej serii przemocy dokonywanej przez obie strony.

27 stycznia ze Strefy Gazy wystrzelono dwie rakiety, na co Izrael odpowiedział nalotami. Incydent jeszcze bardziej zaostrzył napięcie powstałe po czwartkowym nalocie na obóz dla uchodźców w Dżeninie, poinformowała Autonomia Palestyńska. W czwartek Izrael przeprowadził na okupowanym Zachodnim Brzegu nalot, którym według informacji przekazanych przez stronę palestyńską zginąć miało siedmiu bojowników oraz jedna starsza kobieta.

Był to pierwszy taki atak z terytorium rządzonego przez bojowników Hamasu, odkąd premier Benjamin Netanjahu powrócił do władzy na czele rządu, który zobowiązał się do twardego kursu wobec palestyńskich bojowników, podkreśla Reuters.

Netanjahu powiedział, że Izrael nie dąży do eskalacji sytuacji, ale w zaistniałej sytuacji nakazał siłom bezpieczeństwa, by były w gotowości.

Waszyngton apeluje o deeskalację

Głos w sprawie zaognienia sytuacji w Strefie Gazy zabrał Waszyngton. – Nalot na obóz dla uchodźców w Dżeninie i ostrzał rakietowy zwiększają ryzyko poważnego wybuchu walk izraelsko-palestyńskich i rzucają cień na spodziewaną podróż sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena do regionu w przyszłym tygodniu – oświadczył Departament Stanu.

– Podkreślamy pilną potrzebę deeskalacji przez wszystkie strony, zapobieżenia dalszym ofiarom wśród ludności cywilnej i współpracy w celu poprawy sytuacji bezpieczeństwa na Zachodnim Brzegu – powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price'a.

