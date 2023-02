Biden ostrzega Chiny. "Podejmiemy działania, by chronić nasz kraj"

W trakcie orędzia o stanie państwa prezydent USA Joe Biden wysłał sygnał ostrzegawczy dla Chin, sygnalizując, że Stany Zjednoczone będą zdecydowanie bronić swoich interesów.

Biden: Podejmiemy działania, by chronić nasz kraj

– Powiedziałem prezydentowi Xi Jinpingowi, że USA szukają konkurencji, nie konfliktu. Nie będę przepraszać za to, że inwestujemy w to, aby Ameryka była silniejsza. Tworzymy innowacje, tworzymy wspaniałą przyszłość – mówił polityk.

– Nie chcemy dominacji Chin. Inwestujemy w nasze sojusze, aby chronić technologię, aby nie była ona wykorzystana przeciwko nam. Dziś nasza pozycja jest najsilniejsza, aby konkurować z Chinami wszędzie na świecie – dodał Biden.

– Jestem zobowiązany, by współpracować z Chinami, gdzie jest to korzystne dla amerykańskich interesów i świata. Ale niech nikt nie ma złudzeń: jak pokazaliśmy w ubiegłym tygodniu, jeśli Chiny zagrożą naszej suwerenności, podejmiemy działania, by chronić nasz kraj. I to zrobiliśmy – tłumaczył dalej prezydent, nawiązując do zestrzelenia przez amerykański myśliwiec chińskiego balonu szpiegowskiego.

Balon szpiegowski nad terytorium USA

Chiński balon szpiegowski, który przez kilka dni był śledzony przez Pentagon i wojsko, został zestrzelony w sobotę. Pocisk został wystrzelony przez samolot F-22, gdy balon znajdował się nad Oceanem Atlantyckim u wybrzeży Karoliny Południowej.

Pentagon poinformował, że prezydent USA Joe Biden nakazał zestrzelenie chińskiego obiektu 1 lutego, ale Departament Obrony ze względów bezpieczeństwa poczekał, aż balon znajdzie się nad wodami terytorialnymi USA.

Waszyngton uważa, że balon był używany przez Chiny do monitorowania strategicznych obiektów w Stanach Zjednoczonych. Pekin temu zaprzecza, przekonując, że balon zbierał dane do celów meteorologicznych.

