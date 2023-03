Australia: Naukowcy odkryli nowy gatunek pająka. Występuje tylko w Queensland

Samice tego gatunku mogą żyć nawet ponad 20 lat. Osiągają do pięciu centymetrów długości – to dużo jak na pająki zapadniowe. Samce rosną do trzech centymetrów.

Ich naturalne środowisko zostało mocno ograniczone z powodu karczowania lasów. Dlatego też te pająki prawdopodobnie staną się zagrożonym gatunkiem – twierdzą naukowcy.

Euoplos dignitas

Nazwa pająków zapadniowych bierze się stąd, że zwierzęta te budują zapadnie, na przykład z liści, by w ten sposób złapać swoje ofiary. Żywią się małymi owadami. Nowo odkryty gatunek, Euoplos dignitas, to złoty pająk zapadniowy. Naukowcy znaleźli je w półpustynnych lasach Pasa Brigalow, w środkowym regionie Queensland. Nie są niebezpieczne dla ludzi.

Łacińska nazwa Euoplos dignitas oznacza różnorodność lub dostojność. Jak mówią naukowcy z Muzeum w Queensland, którzy odkryli ten gatunek, nazwa nawiązuje do imponujących rozmiarów lub charakteru tych pająków.

Samice mają czerwono-brązowy pancerz, a samce miodowo-czerwoną warstwę zewnętrzną i szaro-brązowe odwłoki. Euoplos dignitas żyją w lasach. Budują nory w czarnoziemach. Samice spędzają życie pod ziemią, zaś samce opuszczają gniazda po pięciu-siedmiu latach, by szukać nowego "domu" i partnerki.

Gatunek szybko może stać się zagrożony

W ostatnich dziesięcioleciach zebrano bardzo niewiele okazów tego gatunku, a od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku do Muzeum w Queensland zgłoszono tylko jedną samicę – twierdzą naukowcy w badaniu opublikowanym w "Journal of Arachnology".

Trzydniowe poszukiwania w maju 2021 roku ujawniły tylko jedną populację wzdłuż kilkuset metrów pobocza drogi. Trzeba dodać, że większość siedlisk odpowiednich dla tego gatunku została oczyszczona pod rolnictwo i hodowlę. Systematyczny spadek liczby takich siedlisk może doprowadzić do tego, że gatunek będzie "krytycznie zagrożony" – twierdzą badacze.

Największy pająk na świecie to ptasznik goliat – o długości ciała około 13 cm i rozpiętości nóg do 30 cm.

