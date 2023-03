Iran znów pomaga Rosji. Brytyjski wywiad ujawnia dane

Informację o dostawach dronów przekazało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, powołując się na dane wywiadowcze. Brytyjczycy zauważają, że od początku marca Rosja wystrzeliła co najmniej 71 irańskich maszyn na cele na Ukrainie. Ataki nastąpiły po dwutygodniowej przerwie, która trwała od końca lutego 2023 r.

"Prawdopodobnie Rosja zaczęła otrzymywać regularne dostawy małych partii dronów Shahed” – zasugerował brytyjski wywiad.

Spekuluje się również, że Rosja wystrzeliwuje irańskie drony z dwóch kierunków: na wschód od Terytorium Krasnodarskiego Federacji Rosyjskiej i na północny wschód od Obwodu Briańskiego Federacji Rosyjskiej.

"Pozwala to Rosji na manewrowe uderzenie na szeroki sektor Ukrainy i skrócenie czasu lotu do celów na północy Ukrainy. Ponadto jest prawdopodobne, że jest to kolejna próba przeciążenia obrony powietrznej Ukrainy” – wyjaśniło Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii.

Irańskie drony w wojnie

25 lutego brytyjski wywiad poinformował, że Rosja prawdopodobnie wyczerpała swoje zapasy irańskich dronów kamikadze, więc będzie szukać sposobów na ich uzupełnienie.

Jednak już w nocy 27 lutego Rosja wypuściła nad terytorium Ukrainy 14 dronów otrzymanych z Iranu. Siły obronne Ukrainy zniszczyły 11 z nich. Następnie Rosjanie zaczęli wystrzeliwać irańskie drony kamikaze Shahed z nowego punktu – obwodu briańskiego znajdującego się w Federacji Rosyjskiej. Jak poinformował brytyjski wywiad, zrobiono to w celu skrócenia czasu ich podejścia do Kijowa i "wyczucia” sił obrony powietrznej.

Przypomnijmy, że Iran zaczął wspierać Rosję w wojnie z Ukrainą dostarczając Moskwie drony kamikaze do ataków na krytyczną infrastrukturę cywilną kraju. Pierwsze informacje o dostawach irańskich dronów pojawiły się latem ubiegłego roku. Jednak Iran nadal oficjalnie zaprzecza swojemu zaangażowaniu w transfer tej broni do Rosji.

