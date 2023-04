Plan ostatecznej zagłady Ormian

Długa historia Ormian

W trakcie odbywającego się w połowie marca szczytu Organizacji Państw Turkijskich prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew oświadczył, że „decyzja władz sowieckich, by oddzielić Zangezur, nasze historyczne ziemie, od Azerbejdżanu i przekazać je Armenii, doprowadziła do rozdzielenia świata tureckiego”, dodając, że w 1991 r. Azerowie zostali wygnani z terenu Karabachu i wschodniego Zangezuru, a Ormianie zniszczyli tam historyczne dziedzictwo Azerów. Trudno w tak krótkiej wypowiedzi nagromadzić tak dużą liczbę kłamstw, ale propaganda Azerbejdżanu od dawna jest w tym zakresie znana z perfekcji. Jedyne, co się zgadza, to fakt, że Zangezur vel Sjunik rozdziela świat panturecki, który zdaniem turańskich imperialistów rozciąga się od Gagauzji w południowej Mołdawii do prowincji Xinjiang (znanej również jako Ujguria lub wschodni Turkiestan) w Chinach. Co ciekawe, mają do niej należeć także Węgry, które nie zdoławszy przez 100 lat otrząsnąć się z traumy Trianon (utrata ziem Wielkich Węgier po pierwszej wojnie światowej), pogrążyły się w legendach o swej stepowej, przedchrześcijańskiej przeszłości i wyszło im, że są etnicznymi braćmi Turków, Uzbeków i Turkmenów, a także oczywiście Azerów. Dlatego zostali obserwatorami w Organizacji Państw Turkijskich, a Viktor Orbán potakiwał, gdy Alijew opowiadał swoje historyczne banialuki.

Historyczna Armenia rozciąga się od rzeki Kura na wschodzie do Karsu, Vanu i Erzurum na zachodzie i tak jej granice jeszcze 100 lat temu widział prezydent USA Woodrow Wilson, gdy stawiał warunki zakończenia pierwszej wojny światowej przegranej koalicji niemiecko- -austro-węgiersko-tureckiej. Historia Ormian na tych ziemiach sięga co najmniej IV w. p.n.e., gdy Sjunik oraz sąsiadujący z nim na wschodzie Arcach stanowiły dwie z 15 prowincji starożytnego królestwa Armenii. Warto dodać, że istniał wówczas również Azerbejdżan, a w zasadzie Aturpatakan, czyli perska prowincja, której nazwa oznaczała „strażników ognia”. Nigdy nie sięgała ona jednak terenów na północ od rzeki Araks, która dziś wyznacza granicę między irańską prowincją Azerbejdżanu a Republiką Azerbejdżanu oraz Armenią. Nazwa Zangezur jest późniejsza i odnosiła się początkowo do jednej z części Sjuniku, przy czym jej etymologia jest również ormiańska. Podobnie jest zresztą z Nachiczewanem, rzekomo sztucznie oddzielonym od Azerbejdżanu przez Sowietów w 1920 r.