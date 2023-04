Zełenski rozmawiał z Xi Jinpingiem. Pierwszy raz od początku wojny

To pierwsza rozmowa telefoniczna między Xi a Zełenskim od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

"Odbyłem długą i znaczącą rozmowę telefoniczną z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. Wierzę, że ta rozmowa, jak również powołanie ambasadora Ukrainy w Chinach, da potężny impuls do rozwoju naszych stosunków dwustronnych" – napisał Zełenski w środę na Twitterze.

Według chińskich mediów państwowych, na które powołuje się agencja Reutera, Xi powiedział, że Chiny wyślą na Ukrainę specjalnych przedstawicieli i przeprowadzą rozmowy ze wszystkimi stronami w sprawie rozwiązania konfliktu z Rosją.

Chiński plan pokojowy dla Ukrainy

Rosyjski prezydent Władimir Putin podczas marcowego spotkania z Xi Jinpingiem w Moskwie, pierwszego od początku wojny na Ukrainie, powiedział, że Rosja jest "otwarta" na proces negocjacyjny i "szanuje" chiński plan pokojowy, który główny dyplomata Komunistycznej Partii Chin Wang Yi, zaprezentował pod koniec lutego po wizytach w Europie i Moskwie.

Ujawniony w pierwszą rocznicę wojny 12-punktowy dokument wzywający do kompleksowego zawieszenia broni na Ukrainie w dużej mierze spotkał się ze sceptycyzmem na Zachodzie. Eksperci zwracają uwagę, że w chińskim "planie pokojowym" nie ma m.in. potępienia dla rosyjskiej agresji.

Zełenski powiedział pod koniec marca, że jest sceptycznie nastawiony do chińskiego planu dla Ukrainy, w którym Pekin wzywa do rozmów pokojowych między Moskwą a Kijowem oraz do zawieszenia broni. Według Zełenskiego na pierwszym miejscu w tym planie powinna znaleźć się zasada "poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej".

