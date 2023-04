Ukraina ma czas do lata? Macron pracuje z Chinami nad tajnym planem

Emmanuel Macron zlecił swojemu doradcy ds. polityki zagranicznej, Emmanuelowi Bonnetowi, wraz z czołowym chińskim dyplomatą Wangiem Yi, aby ustalili format, w którym mogłyby odbywać się przyszłe rozmowy między Rosją a Ukrainą – powiedziały agencji Bloomberg osoby zaznajomione z tymi planami.

Według nich strategia Paryża przewiduje rozpoczęcie takich negocjacji latem tego roku, ale będzie to uzależnione od kilku warunków. Wśród nich jest udana wiosenna kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy, która ma pozwolić Kijowowi uczestniczyć w rokowaniach z pozycji siły.

Plan Macrona obejmuje również zapewnienie Ukrainie długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa, które powstrzymałyby Rosję przed dalszymi aktami agresji – uważają źródła.

Rzecznik Pałacu Elizejskiego potwierdził Bloombergowi, że Bonnet będzie rozmawiał z Wangiem, ale odmówił podania szczegółów, tłumacząc, że Paryż będzie informował swoich sojuszników o wszelkich inicjatywach.

Koniec wojny Rosji z Ukrainą? "Macron jest niebezpiecznie naiwny"

W niektórych krajach Europy takie starania są uważane za przedwczesne i mogące zaszkodzić Ukrainie. – Nawet jeśli Francji uda się doprowadzić strony do stołu negocjacyjnego, może się okazać, że nie będzie wiedziała, co robić dalej – powiedział Bloombergowi europejski dyplomata w Pekinie, który zastrzegł sobie anonimowość.

– Macron jest niebezpiecznie naiwny. Najpierw w podejściu Rosji, kiedy wielokrotnie próbował przekonać Władimira Putina do deeskalacji, a teraz z Chinami – uważa Francois Geisbourg, specjalista ds. bezpieczeństwa europejskiego w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych.

W jego ocenie "to taka romantyczna polityka zagraniczna". – Macron naprawdę wierzy, że swoją inteligencją i urokiem może przekonać przywódców takich jak Władimir Putin czy Xi Jinping do innego postępowania – powiedział ekspert w rozmowie z "Financial Times".

Rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin oświadczył, że "Chiny wspierają stronę europejską w jej wysiłkach (...) na rzecz ułatwienia szybkiego wznowienia negocjacji (w sprawie zakończenia wojny - red.), biorąc pod uwagę uzasadnione obawy wszystkich stron".

