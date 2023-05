Kilkadziesiąt osób zabitych i rannych w rosyjskim ataku na Chersoń

Rosja w listopadzie 2022 roku została zmuszona do wycofania swoich sił z Chersonia. Teraz byli okupanci co pewien czas ostrzeliwują położone na terenie miasta obiekty cywilne. Linia frontu przebiega niedaleko na południe od odzyskanego przez wojska Ukrainy miasta.

Według nowych informacji informacji, zginęło 21 cywilów, a 48 odniosło rany w wyniku środowego ataku wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie służby poinformowały, że cywile zostali poszkodowani na stacji kolejowej, stacji paliw, na przejeździe, w sklepach oraz w supermarkecie.

Odwrót Rosjan z Chersonia

Przypomnijmy, że w październiku w wyniku tzw. referendum, według władz Rosji Chersoń został anektowany do Federacji Rosyjskiej. Oznacza to, że rosyjskie wojska ostrzeliwują miasto, które według Moskwy należy do Rosji.

Przed odzyskaniem miasta, siły ukraińskie przez wiele tygodni ostrzeliwały rosyjskie zaplecze na tyłach Chersonia.

Analitycy w Polsce zastanawiali się, czy nastąpi zmasowane uderzenie jednostek Ukrainy, a Rosjanie zdecydują się na walki miejskie. Pojawił się nawet w tym kontekście termin "małego Stalingradu".

Ostatecznie 9 listopada Rosja ogłosiła wycofanie wojsk z miasta na lewy brzeg Dniepru. Rozkaz wydał rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu po konsultacji z dowódcą wojsk rosyjskich na Ukrainie, generałem Siergiejem Surowikinem. Dwa dni później, 11 listopada, do miasta wkroczyły siły ukraińskie.

Rosjanie zdobyli Chersoń na początku marca, w pierwszych dniach po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Było to jedyne miasto obwodowe zajęte przez wojska rosyjskie od początku wojny.

Czytaj też:

Były przewodniczący Rady Federacji: To powód do prawdziwej wojny i likwidacji elity UkrainyCzytaj też:

Zamach na Putina? Zełenski odpowiada na oskarżenia Kremla