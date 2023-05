Ministerstwo Obrony Rosji wydało rozkaz Grupie Wagnera

"Dziś w nocy otrzymaliśmy po raz pierwszy w całym tym czasie rozkaz bojowy, którego wynik, jeśli usuniemy tajne dane, jest następujący: obiecują nam dostarczyć tyle amunicji i broni, ile potrzebujemy do dalszych działań" – przekazało biuro prasowe Prigożyna.

Według niego gen. Siergiej Surowikin, były dowódca rosyjskich wojsk na Ukrainie, został oddelegowany przez Moskwę do koordynowania działań pomiędzy Grupą Wagnera a resortem obrony. – To jest jedyna osoba z gwiazdą generała armii, która umie walczyć – ocenił szef wagnerowców.

Odwrót Grupy Wagnera spod Bachmutu?

Wcześniej Prigożyn zapowiedział odwrót z Bachmutu, tłumacząc to brakiem amunicji i dużymi stratami. Jak przekonywał, w wojnie na Ukrainie zginęło i zostało rannych "dziesiątki tysięcy" najemników.

Kanał telegramowy służby prasowej Prigożyna opublikował także list do rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, w którym szef najemników prosił go o wydanie rozkazu przekazania pozycji zajmowanych przez Grupę Wagnera jednostkom batalionu Achmat Ramzana Kadyrowa, który wcześniej zgłosił gotowość do zastąpienia wagnerowców w Bachmucie.

W tym tygodniu Prigożyn oskarżył dowództwo armii rosyjskiej o wstrzymanie dostaw pocisków artyleryjskich dla Grupy Wagnera. Z tego powodu, według niego, jednostki najemników są "skazane na bezsensowną śmierć".

Biznesmen nagrał wideo, na którym stoi przed zwłokami żołnierzy i wykrzykuje obelgi pod adresem Szojgu i szefa Sztabu Generalnego gen. Walerija Gierasimowa. – Oto faceci, którzy dzisiaj zginęli. Wciąż świeża krew. Szojgu! Gierasimow! Gdzie, ku*wa, amunicja?!" – grzmiał Prigożyn.

W co gra Prigożyn? Analiza ISW

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną Prigożyn i Kadyrow chcą zrzucić odpowiedzialność za niepowodzenia w Bachmucie na regularną armię rosyjską.

Eksperci zwracają uwagę, że decyzja Prigożyna o przekazaniu pozycji w Bachmucie siłom Kadyrowa celowo omija rosyjskie wojska powietrznodesantowe, które już działają na północnej i południowej flance wokół miasta.

"Decyzja ta odzwierciedla stałą nieufność Prigożyna wobec rosyjskiego dowództwa wojskowego, pozycjonuje go jako niezależnego przedstawiciela rosyjskiego establishmentu wojskowego i pozwala mu «zachować twarz», gdyby siłom Wagnera nie udało się zająć Bachmutu, a także uniknąć powtórki sytuacji ze zdobycia Sołedaru, kiedy rosyjskie Ministerstwo Obrony przyjęło zasługi za to, co według Prigożyna było sukcesem wagnerowców" – czytamy w raporcie ISW.

