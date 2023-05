Kto kontroluje Bachmut? "Został skutecznie zajęty przez Rosjan"

Jak informuje "The Kyiv Independent", dziesięć miesięcy po rozpoczęciu ataku na leżący w obwodzie donieckim Bachmut, miasto zostało "skutecznie zajęte przez wojska rosyjskie". "Nie zostało to jeszcze potwierdzone przez Kijów, ale jest to oczywiste na podstawie zarówno oficjalnych oświadczeń, jak i tych złożonych przez żołnierzy w terenie" – czytamy.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) najemnicy z Grupy Wagnera prawdopodobnie zabezpieczyli zachodnie granice Bachmutu, podczas gdy ukraińska kontrola nad miastem została zredukowana do "nieistotnej" części południowo-zachodniej miasta wokół drogi T0504.

ISW ocenia, że w międzyczasie wojska ukraińskie przejmują inicjatywę na obrzeżach Bachmutu. Ich natarcie grozi oddziałom Wagnera okrążeniem, ponieważ podejmowane przez siły regularnej armii rosyjskiej próby odzyskania pozycji na przedmieściach nie powiodły się.

Grupa Wagnera w Bachmucie. Prigożyn ma na pieńku z Kremlem

W raporcie think tanku zwrócono uwagę, że zarówno Jewgienij Prigożyn, założyciel Grupy Wagnera, jak i Kreml próbują wykorzystać sukces w Bachmucie do celów propagandowych. Podczas gdy Prigożyn twierdzi, że zajęcie miasta to wyłączny sukces wagnerowców, rosyjskie media państwowe przedstawiają to jako pierwszy krok do uderzenia dalej na zachód Ukrainy, w kierunku Słowiańska, Kramatorska i Dnipro.

Rosyjscy blogerzy wojskowi mają bardziej trzeźwe spojrzenie, wskazując na ograniczone znaczenie strategiczne Bachmutu i ostrzegając przed zbliżającą się ukraińską kontrofensywą.

Amerykańscy analitycy są zdania, że przetrzebione walkami w Bachmucie siły Grupy Wagnera nie będą w stanie kontynuować ataków poza granicami miasta, a sytuacja regularnych oddziałów armii rosyjskiej jeszcze bardziej się skomplikuje, jeśli Prigożyn zrealizuje plan wycofania swoich ludzi z Bachmutu do 25 maja.

Rosjanie zdobyli miasto? Zełenski: Myślę, że nie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pytany podczas szczytu G7 w Hiroszimie, czy rząd w Kijowie nadal ma kontrolę nad Bachmutem, odpowiedział: "Myślę, że nie". – Dzisiaj Bachmut jest już tylko w naszych sercach. (...) To tragedia – stwierdził, podkreślając, że Rosjanie całkowicie zniszczyli miasto.

Potem rzecznik Zełenskiego tłumaczył, że pytanie brzmiało: "Czy Rosjanie opanowali Bachmut", na co prezydent odparł: "Myślę, że nie".

