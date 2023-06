Ubiegłej nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny atak powietrzny na Kijów. Stolica Ukrainy jest skutecznie chroniona przez obronę przeciwlotniczą, ale narażona na spadające odłamki zestrzelonych pocisków.

Mimo strącenia rakiet w stolicy nie udało się uniknąć zniszczeń i ofiar. W czwartek rano Kijowska Miejska Administracja Wojskowa podała na Telegramie, że a ataku zginęły trzy osoby, w tym dwoje dzieci.

"Międzynarodowy Dzień Ochrony Dzieci. Rosja zabiła 9-letnią dziewczynkę, jej matkę i inną kobietę w ataku rakietowym na Kijów" – skomentował nocny atak szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Ci, którzy mają dzieci, wyobrażają sobie, co to znaczy stracić dziecko. Rosyjski terroryzm musi być pokonany. Ukraina może to zrobić z odpowiednim poparciem" – dodał polityk.

Uderzenia powietrzne

W maju siły rosyjskie wielokrotnie przeprowadziły ataki powietrzne na Kijów. Z początkiem tego miesiąca Rosja wznowiła częste ataki rakietowe w głąb terytorium Ukrainy.

Najprawdopodobniej mają one na celu przede wszystkim osłabienie ukraińskiej obrony powietrznej. Do takich wniosków doszli eksperci Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, powołując się na swoje dane wywiadowcze. Podczas tych ataków rakietowych Rosja zaczęła coraz częściej wykorzystywać rozpoznawcze bezzałogowe statki powietrzne (UAV).

Rosja atakuje szpitale i apteki. WHO podało wstrząsające dane

Tymczasem Światowa Organizacja zdrowia podała, że od rozpoczęcia zbrojnej agresji Rosji w Ukrainie odnotowała ponad 1000 ataków na obiekty ochrony zdrowia.

Jest to najwyższa liczba, jaką kiedykolwiek odnotowano w sytuacji zagrożenia humanitarnego, poinformowała agenda ONZ w Genewie. Tego typu ataki pozbawiają dziesiątki tysięcy ludzi dostępu do pomocy medycznej.

W 1004 atakach zweryfikowanych przez WHO od 24 lutego 2022 r. zginęło co najmniej 101 pracowników lub pacjentów, a wielu innych zostało rannych. Uszkodzone zostały również same obiekty, karetki pogotowia i sprzęt medyczny. WHO odnotowała także liczne groźby i zastraszania pracowników służby zdrowia.

