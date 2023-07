TASS rozmawiała na ten temat z Leonidem Sewastianowem, „przewodniczącym Światowego Związku Staroobrzędowców”, który stwierdził, że to sam papież Franciszek miałby mówić o tym projekcie. Ewentualne spotkanie mogłoby się odbyć w drodze do Ułan Bator lub w drodze powrotnej do Włoch. Sewastianow, znana rosyjska osobistość, która szczyci się bliską przyjaźnią z Putinem i Cyrylem, i często mówi o stałej korespondencji z Ojcem Świętym, podkreślił, że obszar spotkania będący lotniskiem „jest uważany za strefę tranzytową, neutralną”, to znaczy nie zostanie uwzględniony jako „spotkanie w Rosji”.

Papieski negocjator

Leonid Michajłowicz Sewastianow urodził się w 1978 r. w Rostowie nad Donem w rodzinie staroobrzędowców. Po szkole w wieku 17 lat wstąpił do moskiewskiego seminarium duchowego. Po jego ukończeniu z błogosławieństwem ówczesnego metropolity smoleńskiego i kaliningradzkiego Cyryla (obecnego patriarchy) został wysłany na studia na Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, gdzie w latach 1999-2002 ukończył kurs filozofii politycznej. W latach 2002-2004 studiował na Georgetown University w Waszyngtonie, gdzie uzyskał tytuł magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Od 2004 jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym międzynarodowej firmy Stratinvestru, która zapewnia doradztwo we wszystkich kwestiach biznesowych (handlowych, legislacyjnych, podatkowych, finansowych) głównie w dziedzinie energii, komunikacji, transportu i infrastruktury.

Pracował jako analityk polityczny w Banku Światowym.

Leonid Sewastianow i jego żona, śpiewaczka operowa Swietłana Kasjan, zostali w 2022 r. mianowani przez papieża Franciszka ambasadorami pokoju. Zdaniem niektórych źródeł, od początku tzw. „specjalnej operacji wojskowej” Leonid Sewastianow aktywnie przygotowuje za pośrednictwem papieża pokojowe spotkanie na szczycie między przeciwnymi stronami.

