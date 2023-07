Policja wydała komunikat ws. śmierci Sinead O'Connor

W środę media obiegła informacja o o nagłej śmierci piosenkarki. Sinead O'Connor zmarła w wieku 56 lat. W sprawie śmierci irlandzkiej piosenkarki głos zabrała londyńska policja.

"Policjanci zostali wezwani o godzinie 11.18 w środę, 26 lipca, pod adres zamieszkania, w związku z doniesieniami o niereagującej kobiecie. Funkcjonariusze uznali 56-letnią kobietę za zmarłą na miejscu" - przekazała policja.

Funkcjonariusze przekazali ponadto, że śmierć artystki nie jest traktowana jako podejrzana. Obecnie koroner przygotuje dokumentacje.

Nie żyje Sinead O'Connor

Piosenkarka osierociła troje dzieci. Przez lata zmagała się z problemami psychicznymi, cierpiała na zaburzenie afektywne dwubiegunowe. W zeszłym roku jej 17-letni syn Shane popełnił samobójstwo. W swoim ostatnim wpisie w mediach społecznościowych urodzona w Irlandii piosenkarka zamieściła zdjęcie zmarłego dziecka z podpisem: "Od tamtej pory żyję jako nieumarła nocna istota. Był miłością mojego życia, lampą mojej duszy".

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszej ukochanej Sinead. Bliscy i przyjaciele są zrozpaczeni i poprosili o uszanowanie ich prywatności w tym bardzo trudnym czasie" – poinformowała w komunikacie rodzina O'Connor.

Kim była Sinead O’Connor?

Sinead O'Connor urodziła się 8 grudnia 1966 r. w Dublinie. Zadebiutowała w latach 80. XX w. z zespołem "In Tua Nua". Karierę solową rozpoczęła w 1986 r. singlem "Heroine". Jej największy hit to "Nothing Compares 2 U" z 1990 r. Piosenka dotarła do pierwszych miejsc list przebojów w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. 1 czerwca 2021 r. światową premierę miała jej autobiografia "Rememberings" ("Wspomnienia"). W 2023 r. została wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE.

W 2018 r. Sinead O’Connor poinformowała, że została muzułmanką. Swoją przemianę relacjonowała w mediach społecznościowych. Na jej profilach pojawiało się dużo wpisów propagujących islam. Nagrała nawet film, na którym śpiewa adhan, czyli wezwanie do modlitwy. Przechodząc na islam, Sinead O’Connor założyła hidżab i zmieniła nazwisko na Shuhada Davitt. W przeszłości była ordynowana na duchownego Irlandzkiego Ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego i Apostolskiego, przyjmując imię Matka Bernadetta Maria. Z Kościoła katolickiego odeszła w 2010 r. Jak przyznawała, w związku z aferą pedofilską w Irlandii.