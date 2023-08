Spotkanie Erdogan – Putin. Prezydent Turcji wskazał możliwy termin

Na początku sierpnia prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan rozmawiał telefonicznie z przywódcą Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Politycy mieli uzgodnić, że prezydent Rosji odwiedzi niedługo Ankarę.

W komunikacie wydanym przez służbę prasową Erdogana zaznaczono również, że jednym z głównych tematów rozmowy przywódców było przywrócenie porozumienia zbożowego. Turcja ma nadal czynić intensywne starania i działania dyplomatyczne na rzecz kontynuacji Inicjatywy Czarnomorskiej.

W lipcu Federacja Rosyjska zerwała porozumienie zbożowe i wycofała wszystkie gwarancje bezpieczeństwa dla statków podróżujących z portów czarnomorskich. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zareagował oświadczeniem, że Ukraina nie boi się rosyjskiego szantażu i będzie kontynuować eksport żywności bez udziału Rosji.

Spotkanie Erdogan – Putin

– We wrześniu dojdzie do spotkania G20 w Indiach i Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w USA. Jeśli znajdziemy okazję w tym gorącym okresie, to spotkamy się i porozmawiamy z Putinem twarzą w twarz – powiedział na konferencji prasowej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Przywódca odwiedził w niedzielę Węgry, gdzie rozmawiał z premierem Viktorem Orbanem.

– Wciąż chce zorganizować rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją. Dążymy do tego. Rozmawialiśmy o przyjeździe Zełenskiego, o naszym spotkaniu z nim, a także o naszych spotkaniach na szczycie przywódców z krajów NATO – oznajmił podczas spotkania z dziennikarzami turecki przywódca, cytowany przez agencję prasową UNIAN.

Przypomnijmy, że w lipcu doszło do wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Stambule. Rozmowy dotyczyły najnowszych wydarzeń w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej.

