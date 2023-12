Macron: Orban obiecał mi to osobiście

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że premier Węgier Viktor Orban osobiście obiecał mu, że nie będzie blokować przystąpienia Ukrainy do UE, jeśli spełni ona wszystkie warunki Komisji Europejskiej.

Macron został poproszony podczas konferencji prasowej po szczycie Rady Europejskiej o komentarz do postawy Budapesztu. – Zapytałem go (Orbana – red.) i on powiedział, że jeśli Ukraina spełni siedem warunków Komisji Europejskiej, to nie będzie blokował jej akcesji do UE – wskazał przywódca Francji.

Emmanuel Macron wyraził także nadzieję, że premier Węgier nie będzie "trzymał Europy jako zakładnika" na kolejnych etapach negocjacji z Ukrainą. – Najbliższe miesiące będą decydujące dla Europy i Węgier – dodał.

Ukraina i Mołdawia coraz bliżej UE. Jest decyzja Rady Europejskiej

Przypomnijmy, że w czwartek Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Gruzja otrzymała status państwa kandydującego.

"Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. RE przyznała Gruzji status kraju kandydującego. UE rozpocznie negocjacje z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa i zwróciła się do Komisji o przedstawienie do marca sprawozdania umożliwiającego podjęcie takiej decyzji. To wyraźny sygnał nadziei dla ich narodu i dla naszego kontynentu" – napisał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

Podczas rozmowy z dziennikarzami przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej premier Węgier po raz kolejny wyraził swoje wątpliwości wobec rozszerzenia UE o Ukrainę.

– Rozszerzenie nie jest kwestią teoretyczną. Rozszerzenie jest procesem szczegółowym pod względem prawnym, opartym na podstawach merytorycznych i posiadającym warunki wstępne. Ustaliliśmy siedem warunków wstępnych. I nawet według Komisji Europejskiej trzy z siedmiu nie zostały spełnione. Dlatego nie ma powodu, aby teraz negocjować członkostwo Ukrainy – stwierdził Viktor Orban.

