Burmistrz Londynu Sadiq Khan odmówił wysyłania na Ukrainę samochodów, które w ramach miejskiego programu Ulez miały zostać zezłomowane. O sprawie pisze "Daily Telegraph".

Khan odmawia Ukrainie

Już we wrześniu mer Kijowa Witalij Kliczko zaproponował Londynowi transfer części starych samochodów na Ukrainę. Kliczko wskazywał, że niepotrzebne Londynowi auta mogą być wykorzystywane do "różnych funkcji ratowniczych i transportowych”.

Jednak na początku grudnia burmistrz Londynu napisał w odpowiedzi pismo do Kliczki, że odmówił przekazania pojazdów. Stwierdził, że takie dostawy byłyby niezgodne z prawem, ponieważ program recyklingu Ulez musi przynosić korzyści londyńczykom "z ekonomicznego, społecznego i środowiskowego punktu widzenia”.

Decyzję Khana skrytykowała opozycyjna Partia Konserwatywna i organizacje wolontariackie zaangażowane w pomoc Ukrainie. Odmowę określono jako "absurdalną”, ponieważ pomoc dla Ukrainy "odpowiada interesom wszystkich londyńczyków i społeczności światowej”.

Ukraina zależna od Zachodu

Ukraina może ponieść porażkę w wojnie z Rosją, jeśli USA i UE nie zapewnią jej dodatkowej pomocy.

Zachodni urzędnicy obawiają się, że utrata lub dalsze opóźnienie wsparcia USA będzie miało wpływ na pomoc udzielaną przez państwa europejskie. Już wcześniej Węgry blokowały dalszą pomoc dla Ukrainy z Unii Europejskiej i wiele osób obawia się, że jeśli Stany Zjednoczone nie będą mogły nadal zapewniać wsparcia, kraje europejskie pójdą ich śladem.

Siły ukraińskie już racjonują amunicję, powiedzieli CNN urzędnicy amerykańscy i ukraińscy, podczas gdy siły rosyjskie odpowiadają ogniem z intensywnością pięć do siedmiu razy większą, niż są w stanie to zrobić siły ukraińskie. Wyższy rangą ukraiński urzędnik wojskowy powiedział amerykańskiej stacji, że ukraińscy dowódcy uważają, że cała sytuacja doprowadził do dodatkowych ofiar wśród Ukraińców.

