Siedmiu dzielnych ludzi

Proces zmiany doktryny (nazywany dla niepoznaki „duszpasterskim nawróceniem”) zapoczątkowany przez dwa synody poświęcone małżeństwu i rodzinie dobiegł końca. I jeśli wierzyć abp. Bruno Forte, to stało się to zgodnie z planem przygotowanym na długo przed opublikowaniem „Amoris laetitia”. Hierarcha ten, sekretarz synodu o rodzinie, już 3 maja 2016 r. – w trakcie spotkania we Włoszech – przytoczył słowa, które skierować miał do niego papież Franciszek jeszcze w czasie dyskusji synodalnej. „Jeśli będziemy mówić wprost o Komunii dla osób rozwiedzionych w nowych małżeństwach, to nie wiesz, do jakiego straszliwego zgiełku doprowadzimy. Dlatego nie będziemy mówić w sposób bezpośredni – zrób to tak, że będą przesłanki, a ja wyciągnę potem z tego wnioski” – miał powiedzieć papież.