NATO stanie się sojuszem "wielopoziomowym"? Wiemy, które państwa mogą zostać bez ochrony

Donald Trump zagroził, że jako prezydent USA nie będzie chronił przed Rosją krajów NATO, które nie wypełniają zobowiązań finansowych wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Były przywódca Stanów Zjednoczonych powiedział, że "zachęcałby" Rosję, by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 proc. PKB na obronność. Słowa te padły podczas sobotniego wiecu wyborczego w mieście Conway w Karolinie Południowej. Wypowiedź Trumpa została skrytykowana przez rzecznika Białego Domu.

NATO "wielopoziomowe"

Doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Keith Kellogg zapowiedział, że jeżeli Trump ponownie zostanie prezydentem USA, to będzie starał się go przekonać do przekształcenia NATO w "sojusz wielopoziomowy".

Państwa nieprzeznaczające 2 proc. swojego produktu krajowego brutto na obronność miałyby zostać pozbawione ochrony wynikającej z art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

– Jeśli masz zamiar być częścią sojuszu, wnieś swój wkład do niego, bądź częścią tego sojuszu – przekazał w rozmowie z Reutersem.

Jego zdaniem Sojusz może być "wielopoziomowy" co oznacza, że niektórzy członkowie cieszyliby się większą ochroną niż inni. Państwom nie spełniającym wymogów związanych z art. 3 (który nakłada obowiązek rozwijania przez państwa indywidualnych zdolności obronnych) groziłaby utrata dostępu do szkoleń lub wspólnych zasobów sprzętowych, a w ostateczności – pomocy militarnej.

– Każdy rozumie Artykuł 5. – atak na jednego jest atakiem na wszystkich – ale niektórzy zapominają o wszystkich innych artykułach, które są sformułowane pod nim lub nad nim. Jednym z nich jest artykuł 3. – podkreśla Kellogg.

Które kraje NATO mogą zostać pozbawione pomocy?

NATO liczy obecnie 31 członków, jednak w grupie państw, które w zeszłym roku przekroczyły poziom 2 proc. PKB wydatków na obronność, znalazły się jedynie: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, Grecja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Estonia, Łotwa i Litwa, a także najnowszy członek NATO – Finlandia.

Gdyby wprowadzić reformy propagowane przez Kellogg, to następujące państwa mogłyby zostać pozbawione pomocy NATO: Belgia, Kanada, Dania, Francja, Islandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Turcja, Niemcy, Hiszpania, Czechy, Bułgaria, Słowenia, Albania, Chorwacja, Czarnogóra i Macedonia Północna.

Czytaj też:

Ostra wypowiedź Bidena: Żaden prezydent USA w historii tego nie zrobiłCzytaj też:

Litwa szykuje się na wygraną Trumpa. "Scenariusze B, C, D"