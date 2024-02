Litwa szykuje się na wygraną Trumpa. "Scenariusze B, C, D"

Donald Trump zagroził, że jako prezydent USA nie będzie chronił przed Rosją krajów NATO, które nie wypełniają zobowiązań finansowych wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Były przywódca Stanów Zjednoczonych powiedział, że "zachęcałby" Rosję, by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 proc. PKB na obronność. Słowa te padły podczas sobotniego wiecu wyborczego w mieście Conway w Karolinie Południowej. Wypowiedź Trumpa została skrytykowana przez rzecznika Białego Domu.

Litwa. "Przygotowujemy się, by przetrwać, jeśli wygra Trump"

– W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych Litwa intensywnie pracuje nad strategią bezpieczeństwa – ogłosił we wtorek szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis.

Z kolei przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych Litwy Żygimantas Pavilionis stwierdził, że "konieczne jest przygotowanie się na różne scenariusze". – Z Trumpem jako prezydentem USA wiele obaw może się stać rzeczywistością. Jeśli chcemy przetrwać, musimy przygotować się na scenariusze B, C, D – oznajmił litewski poseł. – Nawet jeśli kraje bałtyckie nie wyglądają tak źle w oczach Trumpa, bo przyznają określone w NATO 2 proc. PKB na obronność, musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić obecność Ameryki w regionie, niezależnie od tego, co się stanie w USA – podkreślił.

Które kraje NATO wydają 2 proc. PKB na obronność?

W grupie państw, które w zeszłym roku przekroczyły poziom 2 proc. PKB wydatków na obronność, znalazły się: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, Grecja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Estonia, Łotwa i Litwa, a także nowy członek NATO – Finlandia.

Podstawą działania NATO jest artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że atak na choćby jednego z członków Paktu jest traktowany jako atak na cały Sojusz.

