"Natrętne, nieczułe". Pałac wydał mocne oświadczenie ws. króla Karola III

Pałac Buckingham ogłosił 5 lutego, że u króla Wielkiej Brytanii Karola III zdiagnozowano nowotwór. Chorobę wykryto podczas niedawnego leczenia powiększonej prostaty, ale nowotwór nie jest rakiem prostaty. Pałac Buckingham nie ujawnił, o jaki nowotwór konkretnie chodzi. Karol III przebywał w szpitalu w dniach 26-29 stycznia. Wówczas podano, że król czuje się dobrze, ale będzie zmuszony spędzić "trochę czasu sam", dlatego wszystkie zbliżające się wydarzenia z jego udziałem zostały przełożone.

Po oświadczeniu Pałacu o chorobie nowotworowej brytyjskiego monarchy, przewodniczący Izby Gmin Lindsay Hoyle przerwał obrady parlamentu i wygłosił krótkie, poruszające oświadczenie. – Wiem, że cała izba będzie chciała dołączyć do mnie, wyrażając nasze współczucie dla Jego Królewskiej Mości. Nasze myśli są oczywiście z Jego Królewską Mością i jego rodziną. Wszyscy pragniemy przesłać mu nasze najlepsze życzenia pomyślnej terapii i szybkiego powrotu do zdrowia – powiedział do zgromadzonych.

Mocne oświadczenie Pałacu. Chodzi o fałszywe publikacje

Od momentu, kiedy świat dowiedział się o diagnozie króla Wielkiej Brytanii minął już ponad tydzień. W tym czasie w brytyjskich tabloidach niemal codziennie pojawiają się liczne spekulacje dotyczące jego choroby. "The Independent" donosi, że na platformie Amazon pojawiły się publikacje na temat króla Karola III, które mogą zawierać fałszywe informacje na temat jego choroby i walki z nowotworem. Książki powstały w bardzo krótkim czasie i za ich powstanie ma odpowiadać sztuczna inteligencja.

Głos w tej sprawie zabrał rzecznik Pałacu Buckingham. W mocnym oświadczeniu zaapelował, by pozycje zostały jak najszybciej wycofane z rynku, bo szerzą fałszywe informacje.

– Wszystkie tego typu publikacje spekulujące na temat diagnozy i leczenia Jego Królewskiej Mości są natrętne, nieczułe i przepełnione po brzegi informacyjnymi błędami. Wzywamy wszystkie indywidualne osoby i organizacje, które wspierają ich sprzedaż, by natychmiast się z tego wycofały – powiedział rzecznik w rozmowie z "Mail on Sunday".

Według brytyjskich mediów, Amazon miał już podjąć kroki w tej sprawie.

Karol III przerywa milczenie. Pokazał się publicznie pierwszy raz od diagnozy

W niedzielę 11 lutego król Wielkiej Brytanii Karol III po raz pierwszy od diagnozy pokazał się publicznie. Udał się wraz z żoną, królową Kamilą, do kościoła św. Marii Magdaleny w Sandringham we wschodniej Anglii. Kościół znajduje się w niewielkiej odległości od królewskiej rezydencji, gdzie brytyjski monarcha zamierza spędzić większość czasu podczas leczenia.

Pałac Buckingham opublikował oświadczenie Karola III, w którym podziękował on za wszystkie otrzymane wyrazy wsparcia oraz wyraził zadowolenie z tego, że upublicznienie informacji o jego chorobie przyczyniło się do zwiększenia świadomości sytuacji wszystkich osób, które zmagają się z rakiem. "Chciałbym najserdeczniej podziękować za liczne wyrazy wsparcia i życzenia, które otrzymałem w ostatnich dniach. Jak wiedzą wszyscy, którzy zostali dotknięci chorobą nowotworową, takie życzliwe myśli są największym pocieszeniem i wsparciem. (...) Podzielenie się moją własną diagnozą pomogło promować zrozumienie społeczne i rzucić światło na pracę wszystkich organizacji" – czytamy.

