Pałac ukrywa prawdę o chorobie księżnej Kate? Dziwne zmiany w grafiku

Co się dzieje z księżną Kate? – pytanie to rozgrzewa do czerwoności opinię publiczną w Wielkiej Brytanii. Sprawa ma związek z niedawną hospitalizacją żony księcia Williama. O tym, że przeszła ona operację jamy brzusznej Pałac Kensington poinformował 17 stycznia. Żona następcy brytyjskiego tronu spędziła w szpitalu dwa tygodnie. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy księżna będzie mogła wrócić do pełnienia swojej funkcji. Prawdopodobnie nie nastąpi to przed Wielkanocą, a niektóre media spekulują, że nie zobaczymy jej nawet do końca tego roku.

Dlaczego Pałac milczy na temat zdrowia księżnej Kate?

Księżna Kate od ponad dwóch miesięcy nie bierze udziału w publicznych wydarzeniach. Oficjalne źródła przekazują jedynie zdawkowe informacje na temat stanu jej zdrowia. W związku z tym wokół żony księcia Williama narasta wiele plotek. Najgłośniejsza z nich dotyczyła jej rzekomej czwartej ciąży.

Media zauważają, że niedawno następca tronu niespodziewanie wycofał się z udziału w nabożeństwie żałobnym Konstantyna II, tłumacząc się względami osobistymi. Do sieci wyciekło z kolei słabej jakości zdjęcie, na którym widać księżną Kate (niektórzy twierdzą, że podszywa się pod nią młodsza siostra – Pippa) w towarzystwie swojej matki podczas przejażdżki samochodem.

Kate Middleton nie pojawi się na ważnej uroczystości? Informacja zniknęła ze strony

Zastanawiające wydają się również ostatnie roszady w grafiku Kate Middleton.

Kilka dni temu Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii potwierdziło, że zjawi się ona na czerwcowych uroczystościach "Trooping the Colour". Księżna, która przejęła po mężu funkcję honorowego pułkownika Gwardii Irlandzkiej, 8 czerwca miała przeprowadzić uroczysty przegląd wojsk. Jednak informacja o tym szybko zniknęła ze strony armii. Podobno komunikat nie został skonsultowany z Pałacem.

