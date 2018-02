Bitwa o Irlandię

Pod koniec maja w Irlandii dojdzie do referendum. Jego stawką będzie ósma poprawka do konstytucji, która uniemożliwia przeprowadzenie zmian w prawie dotyczącym ochrony życia. Jeśli Irlandczycy zagłosują za odrzuceniem poprawki, to parlament najprawdopodobniej wprowadzi prawo zezwalające na aborcję w ciągu pierwszych 12 tygodni życia wszystkich nienarodzonych, a w późniejszym okresie na zabijanie dzieci z upośledzeniem, poczętych wskutek gwałtu lub kazirodztwa.