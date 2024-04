Zełenski podpisał kontrowersyjną ustawę o mobilizacji. Kilka istotnych zmian

W Kijowie od dłuższego czasu toczy się dyskusja, w jaki sposób zwiększyć liczebność obecnych wojsk. Nie jest już żadną tajemnicą, że Ukrainie brakuje ludzi do walki z Rosją. Wielu żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych zostało rannych, poległo lub zakończyło służbę.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał we wtorek nową ustawę o mobilizacji uchwaloną przez Radę Najwyższą Ukrainy. Za przyjęciem nowej ustawy opowiedziało się 283 parlamentarzystów z 450 zasiadających w Radzie Najwyższej. Większość przepisów wejdzie w życie 16 maja. Co się zmieni?

Kontrowersyjna ustawa o mobilizacji

Największa kontrowersja dotyczy zmiany norm w zakresie demobilizacji żołnierzy. Według wcześniejszych przepisów po 36 miesiącach wojskowy mógł zdecydować o zakończeniu służby. Teraz taka możliwość demobilizacji zostaje zniesiona. W nowym reżimie prawnym nie sprecyzowano, kiedy żołnierz może zostać zmobilizowany.

Ukraina. Obniżony wiek poboru

Ponadto, na bazie nowej ustawy o mobilizacji wiek poborowy zostanie obniżony z 27 do 25 lat, wezwania będą mogły być wysyłane w formie elektronicznej. Ustawa podwyższa wypłaty dla ochotników i wprowadza nowe kary za uchylanie się od poboru.

Zamiast obowiązkowej służby wojskowej wprowadzona zostanie podstawowa służba wojskowa, która potrwa pięć miesięcy w czasie pokoju i trzy miesiące w czasie wojny. Podstawowe szkolenie wojskowe w wymiarze maksymalnie trzech miesięcy, będzie obowiązywać wszystkich Ukraińców w wieku od 18 do 25 lat we wszystkich placówkach edukacyjnych.

Komisje lekarskie ponownie przyjrzą się niezdolnym do służby

Ukraińcy podlegający poborowi będą zobowiązani do aktualizacji danych osobowych w okresie do dwóch miesięcy. Ci, którzy zostali zakwalifikowani jako zdolni do służby w ograniczonym zakresie, będą zobligowani ponownie stawić się przed wojskową komisję lekarską. Celem uniknięcia korupcji w ramach zaktualizowanej procedury, wszyscy, którzy otrzymali zaświadczenie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, wyłączając wojskowych, muszą przejść ponowne badanie lekarskie pod kątem zdolności do służby.

Na Ukrainie niezmobilizowanych jest jeszcze ok. 11 mln mężczyzn w wieku 18-60 lat. Kolejne 1,3 mln przebywa za granicą, 1,5 mln ma zaświadczenie lekarskie o niezdolności do służby, a 0,6 mln została zwolnienia ze względu a wykonywaną pracę.

