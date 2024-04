Duda spotkał się z Trumpem. "Jesteśmy cały czas za Polską"

Zgodnie z zapowiedziami prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek z byłym prezydentem USA i kandydatem Republikanów na to stanowisko w jesiennych wyborach, Donaldem Trumpem.

Trump spotkał się z Dudą

Trump podjął prezydenta Polski kolacją w Trump Tower. Agencja Associated Press napisała, że rozmowa miała dotyczyć m.in. sprawy Ukrainy. Amerykańska agencja zwróciła uwagę, że prezydent Duda, który "od dawna wyrażał podziw dla Trumpa" jest też zdecydowanym zwolennikiem wspierania Ukrainy i zachęcał administrację amerykańską do przekazania Ukrainie większej ilości pomocy wojskowej do obrony przed Rosją.

Po przybyciu na spotkanie z Dudą Trump powiedział, że polski prezydent "wykonuje fantastyczną pracę" i dodał "jest moim przyjacielem". – Mamy za sobą cztery wspólne, wspaniałe lata – przypomniał Trump nawiązując do okresu, kiedy był prezydentem USA. – Jesteśmy cały czas za Polską – zapewnił.

– Zostałem zaproszony przez Donalda Trumpa do jego prywatnego mieszkania. Więc to jest zupełnie prywatna wizyta, prywatne zaproszenie – zaznaczył Duda w rozmowie z dziennikarzami. – Współpracowaliśmy razem przez cztery lata, znamy się, jesteśmy w dobrych relacjach i to po prostu prywatne spotkanie w związku z moją obecnością w Nowym Jorku – dodał.

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalarek opublikował zdjęcie Dudy z Trumpem i napisał, że rozmowa przebiegała w przyjacielskiej atmosferze.

twittertwitter

Prezydent w USA

Wcześniej polski prezydent spotkał się w siedzibie ONZ m.in. z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem. Tematem rozmów były bieżące tematy związane z rozwojem Polski i naszej części Europy.

– Mówiłem m.in. o współpracy w ramach Trójmorza, o naszym rozwoju infrastrukturalnym, o planach inwestycji w naszej części Europy. (...) Poruszyłem temat bezpieczeństwa i dwóch wielkich kryzysów: tego, który wynika z rosyjskiej agresji na Ukrainę i tego na Bliskim Wschodzie. Rozmawialiśmy dziś także o Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju, który rozpoczął się w Narodach Zjednoczonych oraz o jutrzejszej debacie w ONZ, podczas której będę miał jedno z kluczowych wystąpień – powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami Andrzej Duda.

Komentarz z Białego Domu

Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller odniósł się do kwestii możliwego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Miller nie jest oburzony pomysłem rozmowy, wręcz uznaje ją za element politycznej praktyki.

– Nie mam komentarza do tej sprawy, poza tym, że od lat w okresie wyborczym w USA zagraniczne rządy nawiązywały kontakty z kandydatami głównych partii, podobnie jak amerykańscy dyplomaci i przywódcy często nawiązują kontakt z przywódcami zagranicznej opozycji – przekazał.

Czytaj też:

Cejrowski: Robią, co mogą, żeby zniszczyć Trumpa. Lisicki: Teraz pierwszy proces karnyCzytaj też:

"Bęcwał państwa". Tomasz Lis wyzywa Dudę i Trumpa