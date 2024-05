Wielka Brytania: Zakaz edukacji seksualnej dla dzieci poniżej 9 lat

Zgodnie z nowymi wytycznymi rządu, które mają zostać opublikowane w czwartek, szkoły w Anglii będą miały zakaz nauczania edukacji seksualnej dzieci poniżej dziewiątego roku życia – taką informację podała stacja BBC, powołując się na źródła rządowe. Gabinet Rishiego Sunaka ma ponadto w planie wprowadzenie zakazu przekazywania dzieciom informacji na temat tzw. tożsamości płciowej. Według rządzących, odejście od takich tematów będzie miało pozytywny wpływ na rozwój najmłodszych uczniów.

Ustawowe wytyczne dotyczące relacji, seksu i edukacji zdrowotnej (RSHE), których szkoły muszą przestrzegać, są obecnie poddawane przeglądowi. "Rząd wierzy, że jaśniejsze wytyczne zapewnią wsparcie nauczycielom i uspokoją rodziców, a także określą, jakich tematów należy uczyć uczniów w jakim wieku" – opisuje BBC.

Zagrożenie dla dzieci?

Paul Whiteman, sekretarz generalny związku dyrektorów szkół NAHT (National Association of Head Teachers), powiedział: "Jeśli to, co wyciekło jest prawdą, rząd musi przedstawić dowody, które jednoznacznie wskazują, że takie ograniczenia wiekowe poprawią wsparcie i ochronę dzieci". – Wiele dzieci miało już dostęp do takich informacji spoza szkoły, co może skutkować pytaniami nauczycieli o drażliwe tematy – dodał.

– Sztywne ograniczenia dotyczące tego, o czym można dyskutować, mogą grozić poszukiwaniem przez uczniów informacji z mniej wiarygodnych źródeł – stwierdził Whiteman. NAHT oceniła już wcześniej, że przegląd jest "motywowany politycznie" i nie ma dowodów sugerujących, że problem jest powszechny.

W Wielkiej Brytanii od września 2020 roku "nauka o relacjach" jest obowiązkowa w szkołach podstawowych. "Dzieci uczy się zdrowych, pełnych szacunku relacji, koncentrując się na rodzinie i przyjaźniach – w tym w Internecie i mediach społecznościowych. Dowiadują się także o zdrowiu fizycznym, częściach ciała, granicach i dojrzewaniu" – opisuje BBC.

Rząd zdecydowanie zachęca szkoły do włączania nauczania na temat różnych typów rodziny i związków osób tej samej płci. W szkole średniej edukacja dotycząca relacji, seksu i zdrowia jest obowiązkowa i obejmuje treści dotyczące szerszego zakresu tematów.

Czytaj też:

Kotula: Dla LGBT zawiążę pakt z diabłemCzytaj też:

Parada LGBT pierwszą imprezą, którą objął patronatem Miszalski