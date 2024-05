"Bezprecedensowa decyzja biskupów". Świecka kobieta na czele katolickiego urzędu

By mogło dojść do tej nominacji zmieniono statuty, które do tej pory przewidywały na tym stanowisku wyłącznie biskupa lub księdza. To odpowiedzialne zadanie biskupi powierzyli psycholog Chiarze Griffini. Kierujący episkopatem kard. Matteo Zuppi określił ją mianem "doskonałego specjalisty, który nie pozwoli się pilotować z zewnątrz”.

Kobieta na czele urzędu

Chiara Griffini ma 47 lat, jest psychologiem sądowym z dużym doświadczeniem i psychoterapeutą. Pochodzi z Brembio w prowincji Lodi, gdzie od lat była zaangażowana w pomoc ofiarom nadużyć, także ze strony niektórych duchownych. – Jak mało kto potrafi słuchać ofiar i być ich proroczym głosem w historii – powiedział kard. Zuppi, prezentując dziennikarzom jej nominację na konferencji prasowej podsumowującej obrady 79. Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch.

– To, że odpowiedzialnym za Krajową Służbę ds. Ochrony Nieletnich nie jest już biskup, ale świecka kobieta nie jest błahym faktem – podkreślił ks. Gianluca Marchetti. Podsekretarz episkopatu zaznaczył, że kobiet o podobnej randze nie ma nawet w innych episkopatach. Dodał, że celowo postawiono na kobietę, która jest ekspertem w słuchaniu ofiar, a nie na przykład prawnikiem. – Jest to bardzo wyraźny wybór pokazujący, że najbardziej zależy nam na ochronie dzieci – podkreślił ks. Marchetti.

W komunikacie wydanym na zakończenie zgromadzenia ogólnego włoscy biskupi odnowili swe zobowiązanie do podjęcia wszelkich kroków w celu zapewnienia ochrony nieletnim i bezbronnym dorosłym oraz w celu promowania bezpiecznych środowisk. Potwierdzili zarazem, że "wrażliwi na ból ofiar wszelkich form nadużyć i bliscy ich cierpieniu” nadal są gotowi do "słuchania, dialogu i poszukiwania prawdy i sprawiedliwości”.

