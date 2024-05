Wymiana ognia na granicy, nie żyje żołnierz. Egipt odpowie atakiem na Izrael?

Do incydentu doszło w pobliżu przejścia granicznego Rafah, które jest kluczowym punktem na granicy izraelsko-egipskiej. Żołnierze armii Izraela byli na rutynowej misji patrolowej, kiedy doszło do wymiany ognia. W wyniku strzelaniny zginął co najmniej jeden egipski żołnierz, a kilku innych zostało rannych. Niektóre źródła mówią nawet o czterech zabitych.

"Egipskie Siły Zbrojne prowadzą dochodzenie w sprawie incydentu strzelaniny w pasie granicznym Rafah, który doprowadził do męczeńskiej śmierci jednego z funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa" – podała w komunikacie w mediach społecznościowych strona egipska.

Strzały na granicy Egiptu z Izraelem

Izraelskie media potwierdziły w poniedziałek, że doszło do wymiany ognia z Siłami Zbrojnymi Egiptu. Twierdzą również, że to egipski żołnierz strzelił pierwszy w kierunku wojskowych armii Izraela. Nie podają jednak żadnych szczegółów ani doniesień o ofiarach po stronie izraelskiej. Katarska telewizja Al-Dżazira oznajmiła, że wojsko Izraela ogłosiło po incydencie cenzurę.

Egipt jest zdecydowanym sojusznikiem Palestyny. Potępił izraelską ofensywę wojskową na Strefę Gazy.

Netanjahu: Doszło do awarii

Co najmniej 45 cywilów zginęło w wyniku izraelskiego ataku na obóz uchodźców w Rafah. Strona palestyńska podała w poniedziałek, że nalot nastąpił po tym, jak Hamas po raz pierwszy od miesięcy przeprowadził ataki rakietowe na Tel Awiw.

Premier Izraela wygłosił oświadczenie, w którym oznajmił, że doszło do "tragicznej pomyłki". – W Rafah ewakuowaliśmy już około miliona niezaangażowanych mieszkańców i pomimo naszych najlepszych starań, by nie krzywdzić niezaangażowanych, niestety wczoraj wieczorem doszło do awarii technicznej – powiedział Benjamin Netanjahu na forum izraelskiego parlamentu. I przekazał, że Izrael prowadzi dochodzenie w sprawie bombardowania.

Czytaj też:

Izrael ignoruje trybunał w Hadze. Ataki powietrzne na RafahCzytaj też:

Netanjahu grzmi po decyzji MTK. "Dolewanie benzyny do ognia antysemityzmu"